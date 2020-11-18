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Пилот реактивного ранца разбился в Дубае

Подробности инцидента не приводятся.

Фото : ЕРА18 ноября 2020, 10:39

Известный французский каскадер Винсент Реффет погиб на тренировках в Дубае, передает zakon.kz.

Спортсмен погиб в возрасте 36 лет в результате несчастного случая. Об этом сообщила команда JetMan, которую он представлял.

Подробности инцидента не приводятся, проводится расследование обстоятельств смерти, отмечает ВВС.

Экстремал поражал весь мир умопомрачительными трюками на крыле из углеродного волокна с мини-реактивными двигателями.

В этом году Винс Реффет установил рекорд высоты полета, поднявшись в небо более чем на 1800 метров.


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