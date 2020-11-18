Смерть младенца в холодильнике: адвокат заявил о подмене трупа

Также он считает, что при опечатывании контейнера были допущены грубые нарушения.

В суде по делу о смерти младенца в холодильнике в роддоме Атырау адвокат главного подсудимого Куаныша Нысанбаева сделал громкое заявление. По его словам, при направлении трупа младенца на экспертизу могла произойти подмена, передает zakon.kz.

Я хочу сделать заявление о крайней недопустимости определенных доказательств, в частности, заключения комиссионной (вторичной) экспертизы института судебных экспертиз по Карагандинской области. На основании этого заключения строятся обвинения моего подзащитного Нысанбаева в совершении особо тяжкого преступления, предусмотренной статьей 99 УК РК, – сказал адвокат Аслан Жолболов, пишет Azh.kz.

Он остановился на первичной экспертизе института судебных экспертиз по Западно-Казахстанской области. Согласно материалам уголовного дела, труп младенца после экспертизы был доставлен из Уральска обратно в Атырау 30 сентября 2019 года и в тот же день возвращен родителям. Однако, по словам Жолболова, 7 сентября 2020 года в суде уральские эксперты дали ответ, что вместе с заключением атырауские антикоррупционщики забрали 11 октября 2019 года.

Адвокат отметил, что его коллега Жамбыл Мукашев неоднократно об этом говорил, но суд не принял это во внимание.

Сейчас я хочу обратить ваше внимание на заключение комиссионной экспертизы, проведённой в Караганде. 9 октября этого года я направил в Центр судебных экспертиз МЮ РК адвокатский запрос – должен ли соответствовать номер, присвоенный объекту исследования, номеру в заключении экспертизы? На что получил положительный ответ. Теперь смотрите: номер, присвоенный объекту исследования – №14-651/23-3-257K. (...) Между тем согласно фото, приложенным к заключению, объектом исследования был материал за номером 14-652/23-3/257K. Цифра не сходится – по моему мнению, это означает, что труп был другой. Не знаю, ошибка это что-то другое, но далее за №14-652 зарегистрирован материал, назначенный той же следственной-оперативной группой в отношении трупа младенца другой роженицы, Айтмуратовой. Далее следует материал за №14-563 Розы Молдагалиевой. Кто такая Айтмуратова, нам неизвестно, в материалах этого уголовного дела она не фигурирует. Учитывая вышеизложенное, считаю, что объект исследования был другой. Выводы делать суду, - сказал Жолболов.

Также он считает, что при опечатывании контейнера были допущены грубые нарушения, которые вызывают подозрение в том, что исследовался не труп младенца потерпевшей Нуржамал Турумбетовой.

Учитывая эти противоречия, я ходатайствую признать заключение комплексной судебной экспертизы за номером 14-651/23-3-257K от 20 декабря 2019 недопустимым доказательством по делу. А также вынужден в данном случае сделать заявление о подмене трупа ребенка – объекта судебно-медицинского исследования. Кем это было сделано, для каких целей, надлежит выяснять, думаю, уполномоченным органам, - заявил адвокат.

Судья Гульмира Даулетова попросила передать документы для ознакомления прокурору Нуржану Жангерееву. Второго прокурора судья отстранила от процесса на одном из прошлых заседаний. По словам адвокатов, судья дал отвод прокурору на основании заявления одного из подсудимых – акушера-гинеколога Аскара Каиржана.

Сейчас на этом судебном процессе осталось рассмотреть один эпизод, связанный с подсудимым Нысанбаевым – обвинение по статье "Дача взятки в значительном размере".

Прения сторон назначены предварительно на 24-26 ноября.

Напомним, осенью 2019 года роддом в Атырауской области оказался в центре скандала. ПО версии следствия, главврач и акушер-гинеколог засунули в морозильную камеру младенца и оставили там умирать. Ребенка ошибочно записали мертворожденным и не стали переделывать документы. Это выяснилось после того, как оперативные службы заподозрили главврача в коррупции.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!