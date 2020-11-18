Молодой врач-стоматолог из Шымкента мечтает открыть клинику мирового уровня

На прием к стоматологу Бекмураду Мехманкулову едут из разных концов страны.

Пока у Бекмурада Мехманкулова небольшой стоматологический кабинет в одном из медицинских центров города, в развитие которого он вкладывает все силы. Значительную роль в этом сыграла и госпрограмма "Еңбек", с помощью которой молодой врач-стоматолог взял микрокредит и закупил современное оборудование для работы, сообщает zakon.kz.

На прием к стоматологу Бекмураду Мехманкулову едут из разных концов страны. За 2 года работы стоматологического кабинета, который он арендует, молодой специалист успел наработать свою базу клиентов. При этом, отмечает врач, технологии не стоят на месте, и работа в медицине подразумевает постоянное развитие. Именно поэтому он и решил принять участие в госпрограмме развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 годы "Еңбек" - программа дала ему возможность закупить современное стоматологическое оборудование, чтобы повысить качество услуг.

Получив займ по госпрограмме "Еңбек" в размере 5 млн тенге, я смог приобрести имплантологический набор и рентген аппарат. Условия микрокредитования выгодны – всего под 6% на 5 лет. Планирую погасить кредит досрочно, чтобы в дальнейшем иметь возможность участвовать в госпрограммах еще раз и расширить свое дело. Я убедился, что все эти инструменты доступны, - рассказывает Бекмурад Мехманкулов.

По его словам, такая мера поддержки, как льготное микрокредитование, очень важна для начинающих предпринимателей. Особенно для молодых людей, ведь они в самом начале пути. К слову, сам Бекмурад не относит себя к числу бизнесменов, говорит, что он в первую очередь – врач.

Это, скорее, не бизнес. У нас, у врачей, другой подход - это дело жизни. И мои пациенты для меня – не клиенты, они прежде всего мои пациенты. Для меня важно, чтобы они были довольны моей работой, важны их улыбки. Я мечтаю о том, чтобы стать сильным специалистом и открыть собственную стоматологическую клинику мирового уровня. Думаю, все это реально при усердной работе и целеустремленности, - отмечает врач.

Сегодня в его кабинете идет ремонт. В ближайшее время здесь будет уже три стоматологических кресла, и будет создано 3 рабочих места. Это – одно из главных преимуществ направления по развитию предпринимательства в рамках программы "Еңбек". Новые бизнес-проекты дают людям работу.

"До этого я сам принимал и детей, и взрослых, занимался терапией, ортопедией и ортодонтией, но вскоре у меня будут отдельные врачи по каждому направлению. Я же буду заниматься более сложными процедурами, такими как имплантация, наращивание костной ткани и другие", - говорит Бекмурад Мехманкулов.

По состоянию на 1 ноября 2020 года в Шымкенте по второму направлению госпрограммы "Еңбек" "Развитие массового предпринимательства" охвачено 7 910 человек.

За участием в Программе обратилось порядка 54,1 тыс. человек, из которых 27,9 тыс. человек включены в состав участников Программы.

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