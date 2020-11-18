Курс доллара вырос на торгах

Доллар подорожал на 0,87 тенге.

Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что по состоянию на 11:00 средневзвешенный курс доллара составил 429,12 тенге, поднявшись на 0,87 тенге, передает zakon.kz.

В обменниках доллары покупают/продают по 428,5-430,5 тенге, евро – 509,3-512 тенге, рос. рубль - 5,59-5,63 тенге.

Напомним, с начала недели курс доллара медленно снижался.

Между тем цены на нефть на ведущих мировых биржах снизились.

Так, средневзвешенная стоимость нефтяных фьючерсов с поставкой в январе на Inter Continental Exchange (ICE) – ICE Brent Crude Futures в Лондоне составила $43,76 (-0,07) за баррель.

Средневзвешенная стоимость декабрьских нефтяных фьючерсов на New York Mercantile Exchange (NYMEX) составила на контракт Light, Sweet Crude Oil $41,37 (-0,51) за баррель.

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