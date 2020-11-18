Фракция "Nur Otan" заслушала отчет Правительства об исполнении Предвыборной программы партии

Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что помимо работы с правительственными законопроектами депутаты-члены фракции "Nur Otan" для реализации предвыборных обязательств сами инициировали 55 законопроектов.

Фракция партии "Nur Otan" в Мажилисе под председательством Спикера Палаты, руководителя Нурлана Нигматулина заслушала отчет Правительства об исполнении Предвыборной программы партии "Казахстан-2021: Единство. Стабильность. Созидание", сообщает zakon.kz.

В расширенном собрании, которое состоялось сегодня в формате видеоконференции, приняли участие Премьер-Министр Казахстана Аскар Мамин, Первый заместитель Председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек, а также члены Правительства.

Говоря о Предвыборной программе, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин напомнил, что Первый Президент Казахстана-Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев поставил перед парламентской фракцией задачу – обеспечить контроль исполнения всех предвыборных обязательств "Nur Otan".

Для этого фракция "Nur Otan" в Мажилисе выстроила системную работу во взаимодействии с Правительством, еженедельно проводя мониторинг хода исполнения Предвыборной программы, а также формируя законодательную основу для выполнения взятых обязательств.

При этом Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин акцентировал внимание, что помимо работы с правительственными законопроектами депутаты-члены фракции "Nur Otan" для реализации предвыборных обязательств сами инициировали 55 законопроектов.

Как доложило Правительство, предвыборные обязательства партии в целом выполнены.

Так, по словам Премьер-Министра страны Аскара Мамина, в результате реализации крупных инфраструктурных проектов, модернизации авто- и железных дорог, современных логистических проектов создано 559 тыс. рабочих мест. На особом контроле строительство школ и детских садов. За 4 года построено более 3 тыс. детских дошкольных учреждений. Для ликвидации тресменного обучения и аварийных школ введно в эксплуатацию 417 школ. В этом году – еще 56.

Как отметил Аскар Мамин, последовательно и системно решается задача по интенсивному развитию АПК. Введено более 400 новых объектов инфраструктуры сельского хозяйства.

Правительство уделяет особое внимание формированию благоприятного делового климата. Для улучшения условий ведения бизнеса постоянно совершенствуется регуляторная среда, улучшается таможенное администрирование. В международном рейтинге легкости ведения бизнеса "Doing Business" Казахстан достиг 25 места среди 190 стран мира.

В рамках направления Программы "Новая социальная политика" внедрена новая модель адресной социальной помощи. Реформированные центры занятости населения предоставляют большой спектр универсальных услуг. Повышена черта бедности с 40% до 70% от прожиточного минимума, что позволяет оказывать социальную помощь бОльшему числу нуждающихся граждан. Увеличены объемы микрокредитования малого бизнеса с 31 млрд. тг до 83 млрд. тг.

Для повышения доступности, качества и эффективности медицинских услуг с января 2020 года поэтапно вводится система обязательного социального медицинского страхования.

В рамках четвертого направления "Безопасность и стабильность" Правительством последовательно реализованы мероприятия по продвижению международных инициатив Елбасы и Президента Республики Казахстан.

Говоря о результатах совместной работы, Спикер Мажилиса Нурлан Нигматулин подчеркнул, что это достигнуто, прежде всего, потому, что за годы Независимости благодаря стратегическому курсу Елбасы, Лидера нашей партии Нурсултана Абишевича Назарбаева, в стране создана устойчивая экономика, накоплен большой объем золотовалютных резервов, что позволяет адекватно отвечать на внешние вызовы.

Правительство через реализацию государственных и отраслевых программ делало все для исполнения Предвыборной программы. За эти годы депутатским корпусом сформирована вся необходимая законодательная база. Успешному выполнению предвыборных обязательств в значительной степени способствовало также и своевременное финансовое обеспечение через выделение необходимых бюджетных средств, - сказал Нурлан Нигматулин.

По словам Спикера Мажилиса, в течение VI созыва предложения депутатов фракции "Nur Otan" по финансовому обеспечению предвыборных обязательств поддержаны в республиканских бюджетах на общую сумму 138, 3 млрд. тенге. Расходы бюджета были увеличены на развитие сфер образования, здравоохранения, решение вопросов водоснабжения, водоотведения, газоснабжения сельских населенных пунктов, строительство арендного жилья и др.

Все это позволило решать задачи по устойчивому развитию страны и улучшению качества жизни казахстанцев. Именно такую задачу ставят перед нами Лидер нашей партии, Елбасы Нурсултан Абишевич Назарбаев и Президент страны Касым-Жомарт Кемелевич Токаев, - подчеркнул Спикер Мажилиса.

Вместе с тем отмечено, что ряд обязательств по объективным причинам не исполнены в полной мере. Прежде всего, это насыщение рынка отечественными продуктами питания, охват высокоскоростным интернетом всех населенных пунктов численностью от 250 человек, приватизация крупных компаний государственного и квазигоссектора.

Понятно, что пандемия коронавируса, нестабильность на мировых рынках – это вещи, с которыми нельзя не считаться. Но мы видим, что у Правительства есть понимание, конкретные механизмы решения этих вопросов. Думаю, что Правительство на этих направлениях сконцентрирует все необходимые силы и средства для достижения поставленной целей. Со своей стороны Парламент продолжит обеспечивать контроль, - сказал Нурлан Нигматулин.

Депутаты Мажилиса-члены фракции "Nur Otan" также высказались за усиление работы по ряду направлений. В частности, это обеспечение арендным жильем, особенно в сельской местности. Мажилисмены считают необходимым увеличить объемы финансирования и строительства, в т.ч. и за счет средств местных бюджетов, а также ужесточить контроль эффективного использования выделяемых бюджетных средств на эти цели и качества строящихся домов.

По мнению депутатов Мажилиса, необходимо продолжить работу по вовлечению казахстанцев в активные меры занятости, а также усилить координацию принятых для этого госпрограмм и информирование о них населения.

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