208 млн долларов компании "Астана LRT" не должны были лежать в Банке Астаны

В банке зависли 200 млн долларов.

В Нур-Султане продолжаются судебные разбирательства по делу компании "Астана LRT". Участники процесса допрашивают свидетелей. Один из них — и. о. председателя "Астана LRT" Жанна Акжанова. Она проводила аудит компании в 2016 году. Уже тогда возникали вопросы о целесообразности хранения 208 млн долларов на депозите в Банк Астаны, сообщает zakon.kz.

Напомним, 18 сентября 2018 года АО "Банк Астаны" был лишен лицензии на проведение всех банковских операций на основании решения регулятора. 26 ноября 2018 года Специализированный межрайонный экономический суд города Алматы принял решение о принудительной ликвидации Банка.

По словам председателя правления ТОО "Астана LRT" Бекмырза Игенбердинова, в Банке Астаны зависли 200 млн долларов, предназначенные для строительства легкорельсового транспорта. На строительство ЛРТ Банк развития Китая выдал кредит в 1,9 млрд долларов на 20 лет, по 2,5% годовых, плюс два года отсрочки выплаты основного долга и под государственную гарантию.

Жанна Акжанова устроилась в "Астана LRT" в мае 2016 года. Сначала ей было поручено провести аудит компании (стаж в банковской сфере — 18 лет) и дать заключение. А уже в августе 2016-го она стала и.о. председателя. Закончила проверку в январе 2017 года.

Меня интересовали текущие статусы по всем вопросам строительства. Первое – деньги, размещенные в Банке Астаны. Обнаружили нарушение в том, что не было положения по управлению активами компании. Мы его разработали совместно с управлением пассажирского транспорта, где описали точные требования по разделению активов по аспекту привязки к рейтингам банков, банковским показателям, — рассказала в суде Акжанова.

Она отметила, что сам факт размещения заемных денег для строительства ЛРТ в Банке Астаны —это нарушение. Ведь, размещая средства, было необходимо выбирать финансовые инструменты и институты с минимальным риском.

Мы понимаем, что это разделение активов 30-30-30. Нельзя разместить деньги в банке, капитал которого в несколько раз меньше самого размещения, что было в этом случае явно видно. Пруденциальные нормативы (все критические значения, которые должен выполнять банк для обеспечения своей устойчивой деятельности, — это показатели капитала, показатели ликвидности — прим. авт.), соблюдение всех норм именно банка, принимающего на размещение активов. Решения, принятые ранее органами, не ссылались ни на какие документы. Мы издали такой документ, и на его основе было предложено разместить деньги в разных банках. Сам анализ контракта по привлечению денег из китайского банка. Были вопросы по уменьшению ставки резервирования, кредита, изменению валюты.

"Эти переговоры и начали с китайским банком. Мы понимаем, что во всех сделках банк размещения выбирает и финансирующий банк. Если мы даем какой-то размер депозита, который резервирует погашение… Система работы иностранных банков такова. Если мы хотим погасить кредит, мы должны заранее деньги обеспечить на счете. Китайский банк должен был стать основным регулятором банка, но на тот момент выбрали Банк Астаны. Во всех письмах писали, что просим изменить банк. Для этого издали положение", — посвятила в тонкости дела присутствующих в суде Акжанова.

Как известно, деньги "Астана LRT" из Банка Астаны так и не были выведены. Почему предупреждений Акжановой не услышали, и кто стоял за решением держать деньги на депозите именно в этом банке, пока неизвестно. Возможно, ответы на эти вопросы мы получим в ходе следующих заседаний.

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