Президент поставил перед министерством ряд конкретных задач.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, передает zakon.kz.

Касым-Жомарту Токаеву доложили о реализации стратегии информационной работы, а также о ходе осуществления задач, озвученных Президентом в Послании народу Казахстана.

Кроме того, Аида Балаева проинформировала Главу государства по вопросам развития гражданского общества и практическим мерам, направленным на исполнение поручений руководства страны в этой сфере.

В завершение встречи Президент поставил перед министерством ряд конкретных задач.

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