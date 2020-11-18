Токаев принял министра информации
Президент поставил перед министерством ряд конкретных задач.
Фото : Акорда18 ноября 2020, 13:56
Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра информации и общественного развития Аиду Балаеву, передает zakon.kz.
Касым-Жомарту Токаеву доложили о реализации стратегии информационной работы, а также о ходе осуществления задач, озвученных Президентом в Послании народу Казахстана.
Кроме того, Аида Балаева проинформировала Главу государства по вопросам развития гражданского общества и практическим мерам, направленным на исполнение поручений руководства страны в этой сфере.
В завершение встречи Президент поставил перед министерством ряд конкретных задач.
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