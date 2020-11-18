Откровения путешественника: Таким Казахстан еще никто не видел

Он объехал около 35 стран.

Алматинский путешественник, непрофессиональный атлет Александр Габченко посетил более 35 стран. В некоторых расстояния преодолевал на велосипеде, в других на лыжах зимой. А еще плавал на лодке-байдарке и за 13 месяцев совершил серию концептуальных приключенческих забегов по самым отдаленным уголкам Казахстана. О самых опасных и экстремальных ситуациях путешественник рассказал корреспонденту zakon.kz.

Александр больше видит себя не спортсменом, а путешественником. В детстве он несколько лет занимался греблей на байдарках и каноэ по классу байдарка, а также плаванием.

Впервые в поход Александр отправился, когда ему было 6. Он вместе с соседом по лестничной площадке дядей Володей пошел в горы собирать грибы. Взрослый человек уделил время и познакомил мальчика с путешествиями, увлек его так, что жажда к приключениям мотивирует Александра по сей день. Серьезно, основательно Александр начал ходить в горы в юности. На дворе был 1995 год, Габченко на тот момент был студентом, но его мотивировала жажда приключений.

Я не помню таких ситуаций, когда мне было особенно страшно в путешествии. Но без трудностей, вызовов не обходилось, конечно. Но все это преодолевалось. Дело в том, что когда ты в процессе, в потоке, тебе некогда бояться, надо быстро принимать правильные решения, концентрироваться на том, чтобы быстро и верно действовать. Некогда пугаться, - пояснил Александр Габченко.

Что касается экстремальных ситуаций, то путешественник понимает их по-своему.

Мое понимание экстремальных ситуаций и понимание слова "экстремальный" в более широком кругу достаточно разные. Поэтому я с чистой совестью говорю, что никаких особо экстремальных ситуаций во время моих экспедиций не случалось. Как правило, все моменты были прогнозируемыми, я предполагал, что они могут иметь место быть, поэтому неожиданного экстрима не было. Я всегда тщательно просчитываю риски, а непредвиденные ситуации случаются, если вмешивается человек. Во время забегов или других экспедиций случались забавные ситуации, их было так много, что не готов выделить что-то одно. Каждый новый забег открывал для меня новый опыт, знания, предыдущие трудности уже не казались таковыми во время новых путешествий. В памяти остаются наиболее приятные воспоминания, - рассказал Александр Габченко.

В 2015 году Александр начал бегать. В то время он с семьей несколько месяцев жил в Таиланде и у него не было возможности ездить на велосипеде по разным причинам, но желание двигаться никуда не делось. В тот период Габченко получил первую медаль за забег на 10 км. Ему понравилось и он понял, что бегом быстрее, чем пешком, и бегал за городом, погрузился в трейлраннинг (бег по пересеченной местности).

На счету Габченко был солидный багаж путешествий, были уникальные путешествия, как велоэкспедиция вокруг малого Аральского моря в 2006 году, занесено в Казахстанскую книгу рекордов. Багаж знаний и опыта позволял совершать забеги в таких местах, где еще никто не был.

Так зародилась идея увидеть природу Казахстана такой, какой ее не видели многие соотечественники, появилась идея бросить себе вызов и совершить серию концептуальных приключенческих забегов I Run Kazakhstan во всех регионах Казахстана, причем, по "нехоженным" и уникальным природным местам.

Я был абсолютно уверен, что в каждой области найдется отличная природная локация, достопримечательность, нацпарк или заказник, и по завершении хочу сказать, что – да, в каждой области есть своя жемчужина природы. И не одна. Приходилось даже выбирать, - отметил Габченко.

Благодаря серии концептуальных приключенческих забегов I Run Kazakhstan путешественник увидел Казахстан с неожиданной для себя стороны. Многое предполагал, многое казалось очевидным, но лишь когда сам пробегал, то ощущал, насколько разнообразна природа нашей страны.

Забеги дались непросто, были волнения. Проблемы – не столько организационные моменты и беговая подготовка, а скорее психоэмоциональное состояние. Моя семья очень переживала, это было трудно для меня. 13 месяцев жизни – это достаточно серьезный срок, поддерживать целеустремленность на протяжении столь длительного времени. Тем не менее, желание, упорство, сила воли позволили завершить задуманное, - сообщил Александр Габченко.

Крайний забег в рамках I Run Kazakhstan Александр завершил 23 октября 2019 года. И сейчас, спустя год с небольшим, по-прежнему призывает соотечественников беречь природу.

В ходе серии забегов я увидел, какие изменения произошли в ментальности, взглядах людей, в их отношении к природе. К сожалению, не все казахстанцы ценят богатство, которое подарила нам природа. В других экспедициях и во время забегов встречал диких животных. Все встречи были дружелюбными. Звери настроены мирно к человеку, его боятся. С хищниками не встречался, у нас таких нет. Мирно дружно расходились, разве что фотографировал. Человек представляет угрозу для дикого мира, нежели наоборот, - заключил Габченко.

По словам Александра, путешествия увлекают, дарят море эмоций от открытия внешнего мира, собственных возможностей, новые знания и укрепляют силу воли, а также физическую форму. Главное – вовремя просчитать все риски и предусмотреть заранее реагирование на любую нештатную ситуацию.

Альберт Ахметов

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