Спецоперация прошла в Нур-Султане 

Задержан наркоторговец.

В Нур-Султане прошла спецоперация по задержанию наркоторговца, сообщает zakon.kz.

При проведении оперативно-розыскных мероприятий по улице Женис за сбыт наркотиков задержан ранее судимый 39-летний житель столицы, у которого в ходе личного обыска в сумке обнаружено 13 полиэтиленовых пакетов с "гашишем".

При обыске квартиры по месту жительства, полицейские обнаружили 3 полиэтиленовых пакета с "гашишем" и 32 расфасованных полиэтиленовых свертка с наркотиками, готовых к сбыту. В результате проведенной спецоперации, из незаконного оборота изъято около 20 килограмм наркотических средств, цена которого при розничной продаже на "черном рынке" составила бы более 30 млн тенге в денежном эквиваленте, - сообщили в ДП Нур-Султана.

Проводятся оперативно розыскные мероприятия по установлению других соучастников преступной цепи, причастных к поставке и сбыту наркотиков на территории столицы.

Возбуждено уголовное дело по статьям 296 ч. 4 УК РК "Незаконное хранение наркотических средств, в особо крупном размере", 297 ч.3 УК РК "Сбыт наркотических средств в особо крупном размере" и 287 ч.2 УК РК "Незаконные приобретение, хранение, оружия и боеприпасов", что влечет наказание сроком от 10 до 25 лишения свободы.

Задержанный водворен в ИВС, ведется следствие.

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