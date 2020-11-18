Как мониторят СМИ на предмет соблюдения языкового баланса

Время в перерыве между речью относится ко времени языка, звучавшего последним.

Приказом министра информации и общественного развития РК от 10 ноября 2020 года внесены изменения в Правила проведения мониторинга средств массовой информации, распространяемых на территории Республики Казахстан, и методики его расчета, передает zakon.kz.

Так, указывается, что при мониторинге теле-, радиоканалов на предмет соблюдения требований к языковому балансу учитываются следующие критерии:

- объем теле-, радиопрограмм на казахском языке включает теле-, радиопрограммы, во время трансляции (ретрансляции) которых звучит казахский язык. Объем теле-, радиопрограмм на другом языке (русский, английский и другие) составляют теле-, радиопрограммы со звуковым сопровождением на языках, отличных от казахского;

- многоязычные теле-, радиопрограммы - если во время трансляции теле-, радиопрограммы звучит речь на двух и более языках, время вещания теле-, радиопрограммы на казахском и других языках фиксируется раздельно;

- теле-, радиопрограммы без речевого сопровождения - объем теле-, радиопрограмм, сопровождение которых не содержит речь на каком-либо языке, и информации, связанной с его основным содержанием, не учитывается в мониторинге на предмет соблюдения требований законодательства, установленных законом "О телерадиовещании";

- фиксируется продолжительность ретранслируемых отечественным теле-, радиоканалом иностранных теле-, радиопрограмм без учета рекламного времени, технического перерыва и эфирных вставок;

- перевод телепрограмм в виде субтитров при распространении на телеканалах не учитывается в общем объеме телепрограмм на казахском языке;

- реклама, эфирные вставки (исполнение Государственного Гимна, объявление теле-, радиоканалом своего наименования, собственная информация теле-, радиоканала (анонс), социальная реклама, дополнительная информация не включаются в общий объем теле-, радиопрограмм на казахском языке;

- при переходе от одной теле-, радиопрограммы к другой фиксируется язык теле-, радиопрограммы, на которую осуществляется переход.

Время в перерыве между речью относится ко времени языка, звучавшего последним.

При этом указывается, что музыкальные произведения, распространяемые в качестве самостоятельного эфирного события в радиопрограммах на радиоканалах или телепрограммах на телеканалах, специализирующихся на сообщениях и материалах музыкального характера, не учитываются в мониторинге на предмет соблюдения требований законодательства.

При использования телеканалом многоканальной передачи с основным звуковым сопровождением на казахском языке, мониторинг данного телеканала со звуковыми дорожками на других языках на предмет соблюдения требований законодательства не осуществляется.

Еженедельный объем теле-, радиопрограмм на казахском языке по времени не должен быть менее суммарного объема теле-, радиопрограмм на других языках.

Напомним, согласно закону о телерадиовещании, объем теле-, радиопрограмм на казахском языке не должен быть менее суммарного объема теле-, радиопрограмм на других языках. Перевод телепрограмм и фильмов в виде субтитров при распространении на телеканалах не учитывается в общий объем телепрограмм на казахском языке.

Приказ вводится в действие по истечении 10 календарных дней после дня их первого официального опубликования (17 ноября).

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