Жителя Карагандинской области приговорили к 26 годам за изнасилование девочек

Следователь доказал 18 эпизодов насилия.

В Карагандинской области мужчину приговорили к 26 годам тюрьмы за 18 эпизодов насилия и развращение двух малолетних девочек, передает zakon.kz.

Жителю Бухар-Жырауского района Карагандинской области вменяли три статьи Уголовного кодекса: "Изнасилование", "Насильственные действия сексуального характера" и "Развращение малолетних". Судья Кайрат Касимов признал подсудимого виновным по всем трем статьям и приговорил его к 26 годам лишения свободы за 18 эпизодов насилия.

Признать подсудимого виновным по статьям 120, 121 и 124 Уголовного кодекса и назначить наказание в виде 26 лет лишения свободы с отбыванием наказания в учреждении чрезвычайной безопасности, из них первые пять лет – в условиях полной безопасности, - огласил приговор судья.

Кроме того, двум женщинам, которые знали о преступлении, но не обратились в полицию, суд назначил по два года ограничения свободы.

Приговор был оглашен более месяца назад. Химическая кастрация назначается только по заключению экспертизы. Если эксперт в своем заключении указывает, что нуждается в химической кастрации, только в этом случае судья вправе назначить химическую кастрацию. В данном случае в экспертизе было указано, что он в химической кастрации не нуждается. Соответственно, суд не вправе назначить самостоятельно химическую кастрацию, - прокомментировал судья-координатор СМУС Карагандинской области Бекзат Шалгимбаев.

Слушания проводились за закрытыми дверями в связи с тем, что речь идет о половых преступлениях в отношении малолетних лиц.

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