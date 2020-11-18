О поддержке приграничных регионов Казахстана рассказал Аскар Мамин

Меры государственной поддержки приграничных территорий предусмотрены в рамках госпрограммы развития регионов на 2020 – 2025 годы, которая нацелена на улучшение качества жизни сельчан.

Премьер-министр РК Аскар Мамин рассказал, какие меры принимает правительство для поддержки сельчан, приграничных регионов и повышения их привлекательности, передает zakon.kz.

Ранее к главе правительства с депутатским запросом обратились сенаторы с предложением провести анализ ситуации по дальнейшему обустройству приграничных регионов, чтобы улучшить материальную и социальную среду, а также повысить привлекательность регионов для инвесторов.

Как отметил Аскар Мамин, меры государственной поддержки приграничных территорий предусмотрены в рамках госпрограммы развития регионов на 2020 – 2025 годы, которая нацелена на улучшение качества жизни сельчан.

Развитие сельских территорий будет осуществляться за счет развития сельских "точек роста" опорных и спутниковых (в т.ч. и приграничных) сел. На сегодня, в целом по республике местными исполнительными органами отобрано 3 561 село с потенциалом развития, из которых 1 173 опорных и 2 388 спутниковых, - говорится в ответе премьера.

По его словам, в перечень сел с потенциалом развития были включены более 900 приграничных сел, из них 700 являются опорными и спутниковыми селами, а 217 – стратегическими, которые находятся в непосредственной близости от государственной границы (25 км). Их развитие предусматривается в проекте "Ауыл – Ел бесігі" и других государственных программах.

Так, в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" в 2019 году в приграничных районах реализовано 25 проектов на сумму 4,4 млрд тенге. В 2020 году реализуется 450 проектов на сумму 38,2 млрд тенге. Кроме того, акиматам приграничных областей рекомендовано максимально охватить приграничные территории мероприятиями в рамках проекта "Ауыл – Ел бесігі" и других государственных программ, - рассказал премьер.

Наряду с этим, продолжил он, проводится Комплекс мер по развитию приграничных районов Республики Казахстан на 2014 – 2020 годы, в рамках которого каждой приграничной областью утверждены Планы мероприятий по его реализации.

Так, по итогам 2019 года в рамках реализации областных Планов мероприятий по развитию приграничных территорий из различных источников финансирования было направлено 263,7 млрд. тенге, в том числе из республиканского бюджета – 111,6 млрд тенге, из местных бюджетов -

65,2 млрд тенге, из других источников – 86,9 млрд тенге.

За счет указанных средств реализовано 1 407 мероприятий по диверсификации экономики приграничных районов, развитию малого и среднего бизнеса, социальной, инженерной, транспортно-логистической и туристической инфраструктур, обустройству мест пересечения государственной границы и т.д.

Аскар Мамин отметил, что для повышения административной значимости и экономического потенциала отдельных приграничных территорий восстановлены Кегенский район Алматинской области, Жетысайский и Келесский районы Туркестанской области.

В целом вышеуказанные мероприятия способствуют развитию и обустройству приграничных регионов, - подчеркнул он.

Затем премьер-министр остановился на вопросе предоставления государственных льгот в налогообложении, выделении грантов и других мер государственной поддержки для дальнейшего развития приграничных регионов.

Согласно налоговому законодательству налоговые льготы предоставляются для развития и поддержки определенных отраслей экономики, уязвимых категорий налогоплательщиков вне зависимости от региональной принадлежности. Вместе с тем, для развития малого и среднего бизнеса, в том числе в приграничных территориях, предусмотрены специальные налоговые режимы на основе патента, упрощенной декларации для сельхозпроизводителей, крестьянских и фермерских хозяйств, - говорится в ответе.

"Дополнительным импульсом для развития приграничных территорий будет являться придание проекту "Ауыл – Ел бесігі" статуса Национального проекта, реализация которого будет носить "сквозной" характер. Это предусматривает корректировку государственных программ (ДКБ, АПК, "Еңбек", "Нұрлы жол", "Нұрлы жер" и др.) в части усиления мер по развитию опорных и спутниковых сел, в том числе расположенных в приграничных районах, а именно по поддержке сельских предпринимателей, обеспечению транспортной доступности до областных и районных центров, строительству жилья в крупных опорных селах и т.д. На сегодняшний день данный вопрос прорабатывается с заинтересованными государственными органами", - пояснил Мамин.

По его словам, также в рамках госпрограммы поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта бизнеса – 2025" в приграничных районах реализуется 1 316 проектов на сумму 16,2 млрд тенге. В основном реализация вышеуказанных мероприятий направлена на предоставление микрокредитов, грантов, субсидирование ставки вознаграждения, подведение необходимой инфраструктуры к бизнес объектам.

Кроме того, реализуется госпрограмма развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 – 2021 годы "Еңбек", в рамках которой предусмотрен механизм добровольного переселения.

Так, с начала года из трудоизбыточных регионов в трудодефицитные приграничные районы переселилась 451 семья в составе 1 665 человек. Выданы субсидии на переезд на общую сумму 161,8 млн тенге, - отметил премьер-министр.

Он также отметил, что работа по устойчивому социально-экономическому развитию приграничных территорий будет продолжена и усилена.

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