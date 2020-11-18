Токаеву рассказали об итогах мероприятий, посвященных 25-летию Конституции РК

Конституция является основой казахстанской государственности и стратегии развития страны.

Глава государства принял Председателя Конституционного Совета Кайрата Мами, сообщает zakon.kz со ссылкой на официальный сайт Акорды.

Касым-Жомарта Токаева проинформировали об итогах мероприятий, посвященных 25-летию Конституции Республики Казахстан.

По словам Председателя Конституционного Совета, несмотря на пандемию коронавируса Национальный план мероприятий по организации и проведению юбилея Основного закона, в целом исполнен.

Президенту была представлена информация о поступивших по результатам проведенных мероприятий предложениях, направленных на всемерную реализацию потенциала Основного закона и укрепление режима конституционной законности в стране. Часть из них связанна с дальнейшим совершенствованием правовых основ Конституционного Совета и усилением гарантий защиты конституционных прав граждан.

Касым-Жомарт Токаев заявил, что Конституция является основой казахстанской государственности и стратегии развития страны. В рамках предстоящего Года 30-летия Независимости государственные органы и граждане должны глубоко вникнуть в суть конституционных положений и руководствоваться ими.

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