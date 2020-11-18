Новые инвестиционные проекты реализуются в Атбасарском районе

Большое внимание в районе уделяется вопросам жилищно-коммунального хозяйства.

В Акмолинской области продолжаются брифинги акимов районов и городов. Сегодня об итогах социально-экономического развития Атбасарского района в 2020 году рассказал аким региона Аманбек Калжанов, передает zakon.kz со ссылкой на управление внутренней политики.

В этом году в Атбасарском районе введено в эксплуатацию более 9 тысяч кв.м. жилья. Построены два 45-ти квартирных жилых дома для многодетных семей и социально–уязвимых слоев населения.

Как отметил спикер, за 10 месяцев 2020 года объем валовой продукции сельского хозяйства составил около 42 млрд. тенге, что на 20% выше уровня аналогичного периода 2019 года. За отчетный период произведено более 4,5 тыс.тонн мяса, около 21 тыс. тонн молока, 8 млн. штук яиц. Открыты 4 мясные фермы по разведению КРС на 334 голов.

Аким региона подробно остановился на вопросах развития малого и среднего бизнеса, инвестиционных проектах.

В Карту поддержки предпринимательства Акмолинской области на 2020 – 2025 года включены 2 инвестиционных проекта на сумму порядка 2 млрд. тенге с созданием 59 рабочих мест. Это строительство пищевой фабрики по запуску овсяных хлопьев и строительство цеха глубокой переработки мясной продукции. В рамках программы "Экономика простых вещей" профинансировано 6 проектов на общую сумму более 535 млн.тенге. По проекту "Бастау-Бизнес" получили микрокредит 28 человек на сумму 95,4 млн.тенге. С начало года открыто 7 новых объектов торговли, - сообщил А.Калжанов.

Большое внимание в районе уделяется вопросам жилищно-коммунального хозяйства. В рамках госпрограмм завершен средний ремонт с асфальтобетонным покрытием внутри поселковых дорог протяженностью 5,7 км в селе Бастау, проведен средний ремонт улично-дорожной сети города Атбасара, текущий ремонт автомобильной дороги районного значения "Атбасар – Садовое", подъездной дороги к селу Мариновка и к селу Бастау, ведется реконструкция водопроводных сетей и сооружений в селах Шуйское и Покровка, проведен текущий ремонт водопроводных сетей, насосной станции и канализационных сетей города Атбасара, капитальный ремонт плотины с.Сочинское, а также текущий ремонт семи котельных в городе Атбасаре.

Находится на постоянном контроле предупреждение и устранение противопаводковых угроз.

Для безопасного прохождения паводкового периода 2021 года в городе Атбасаре и 7 сельских округах проведены работы по очистке русел рек Жабай и Жыланды от растительности и песчаных наносов, проведено укрепление насыпного земляного вала, очищены и углублены лога общей протяженностью 10 тысяч метров, в селе Самарка проведено укрепление тела дамбы протяженностью 280 метров и укрепление окрылков на 1-м шлюзе, - резюмировал аким района.

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