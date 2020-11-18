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В Нур-Султане полиция накрыла очередную вечеринку в ресторане 

За прошедшие сутки мобильной группой проверено 236 объектов предпринимательства.

Фото : кадр из видео18 ноября 2020, 16:08

В Нур-Султане полицейские накрыли очередную вечеринку в ресторане, сообщает zakon.kz.

В ходе рейдовых мероприятий полицейские в составе мониторинговой группы выявили ресторан "ZOLOTO", в котором отдыхали около 70 посетителей. Клиенты расположились за столиками заведения, не соблюдая социальной дистанции и санитарно-эпидемиологические нормы.

Владелец заведения и посетители проигнорировали запрет и подвергли опасности здоровье окружающих людей. Собранный материал направлен в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг для привлечения к административной ответственности по ст. 425 КРКобАП, - сообщили в пресс-службе ДП г. Нур-Султана.

За прошедшие сутки мобильной группой проверено 236 объектов предпринимательства, выявлено 5 фактов нарушений карантинного режима.

Полицейские предупреждают, что беспечное поведение со стороны владельцев заведений и посетителей ведёт к распространению заражения инфекцией. Нарушители карантинного режима будут привлечены к ответственности согласно действующему законодательству.


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