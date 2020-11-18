Почему после посыпки дорог в Алматы образуется белый налет?

Для предупреждения и ликвидации гололедных явлений в Алматы, как и во всем мире, используется смесь инертного материала - отсева и химического реагента – технической соли NaCl.

Жители Алматы задаются вопросом, чем посыпают дороги с наступлением холодов и выпадением снега, что потом на них остается белый налет, и не опасен ли он для здоровья и металла, передает zakon.kz.

Машина тоже вся в белом налете. Акимат Алматы, пожалуйста, скажите состав смеси, которой обрабатывают дороги. Какое влияние это окажет на ЛКП? На металл? … Какое влияние это окажет на почву, так как все это потом будет течь в арыки и далее в землю? Какое влияние это окажет на слизистую жителей, если с ветром этот налет оставшийся на асфальте, поднимется в воздух? – задалась вопросами жительница города.

Ее поддержали другие пользователи Facebook, заметившие, что ранее такого налета не оставалось, и что при посыпке дорог использовали песок.

Между тем, как ответили в Управлении жилья, в Алматы для предупреждения и ликвидации гололедных явлений, как и во всем мире, используется смесь инертного материала - отсева и химического реагента – технической соли NaCl.

Отсев – остаточный материал переработки горных пород. В отличие от песка, отсев содержит в 5 раз меньше пылевидных частиц и не имеет побочных свойств. Смешиваясь со снежным покровом и льдом, отсев повышает сцепление и не дает автомобильным шинам и обуви скользить по ледяной поверхности. Вследствие этого повышается безопасность движения автотранспорта и пешеходов. Отсев безопасен для здоровья людей, безвреден для асфальтового покрытия. Экология города не страдает при использовании отсева, - пояснили в управлении.

Там отметили, что по сравнению с песком, который после своего применения оставляет за собой слякоть, грязную массу, а при высыхании образует пыль, отсев более практичен, от него не страдает обувь и одежда, так как отсев не обладает химическими свойствами, пагубно влияющими на окружающую среду.

Техническая соль служит для растапливания снега. Это та же пищевая соль, которая используется в пищу в каждом доме, только с примесями. При контакте с дорогой, как и с человеком, техническая соль не выделяет токсинов – она просто удаляет наледь и снижают риск травматизма в зимний период, - говорится в ответе.

При этом отмечается, что при посыпке дорог в зимний период обычно используется смесь, состоящая из 70 -85% отсева и 15-30% соли в зависимости от погодных условий.

Согласно нормативам, для растапливания снега при температуре воздуха -4 градуса необходимо посыпать 15 граммов соли на квадратный метр, при температуре -16 градусов – 55 граммов. При стекловидной поверхности дороги нормы посыпки увеличиваются до 40-75 г/м2.

При уменьшении нормативного количества посыпаемых противогололедных материалов существует угроза образования гололедной пленки и ледяных накатов на асфальтовой поверхности.

По поводу попадания соли в воздух при ветре сообщаем, что во всем мире применяется немедикаментозный способ лечения в соляных пещерах для лечения больных с заболеваниями органов дыхания, - заключили в ведомстве.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!