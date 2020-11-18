Байбек: Назарбаев поручил внести в Устав Nur Otan норму о праймериз

Соответствующий проект изменений в Устав будет вынесен на утверждение внеочередного XX Съезда партии, который пройдет 25 ноября.

Первый президент Казахстана-Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил внести в Устав Nur Otan норму о праймериз. Об этом сообщил первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек на своей странице в Facebook, передает zakon.kz.

Дорогие друзья! Вот и завершились первые общереспубликанские праймериз партии "Nur Otan", инициированные Елбасы, Лидером партии Нурсултаном Назарбаевым. Они шли ровно три месяца - с 17 августа по 17 ноября. Безусловно, это были самые волнительные и сложные три месяца как для кандидатов, так и для всех сотрудников партии – от центрального аппарата до районного филиала. Провести праймериз в подобном масштабе было, конечно же, непросто, но при поддержке Лидера партии, однопартийцев, а также Лиги сторонников мы смогли выполнить задачу по "перезагрузке" "Nur Otan"-а, - написал Бауыржан Байбек.

Благодаря открытости и прозрачности процесса отбора, праймериз удерживали внимание общественности на протяжении всего этого периода. Как итог, на первом этапе в голосовании приняли участие свыше 662 тысяч человек или 84% от всех нуротановцев. Почти у каждого из 10 тысяч участников были свои сторонники и наблюдатели, что позволило вовлечь в процесс порядка 1,5 миллиона казахстанцев.

Внутрипартийный отбор дал возможность наиболее активным и талантливым заявить о себе и своих идеях, обрести новых сторонников и друзей. Так, по итогам второго этапа 6253 человека вошли в партийные списки "Nur Otan"-а в 216 маслихатов всех уровней.

И вот, буквально вчера, завершился третий этап праймериз. Определены кандидаты от 17 регионов в партийный список "Nur Otan"-а в Мажилис Парламента Республики Казахстан. По итогам дебатов из 267 претендентов тайным рейтинговым электронным голосованием избраны 78 человек. 9 кандидатов – это новые члены партии, вступившие в наши ряды для участия в праймериз. Из действующих депутатов Мажилиса в партийном списке - 5 человек.

Почти треть - это женщины, 12 кандидатов – молодежь до 35 лет. Средний возраст победителей – 47 лет. 27% - это представители малого и среднего бизнеса, 24,5% - экономисты, 11,5% - юристы, 6 кандидатов имеют ученые степени. Больше всего представлены сферы промышленности, госуправления, образования, здравоохранения, а также неправительственный сектор. Поздравляю всех финалистов праймериз и выражаю искреннюю благодарность каждому из 10 тысяч участников, откликнувшихся на инициативу Елбасы, Лидера нашей партии! Благодаря вам, дорогие друзья, праймериз стал действенным инструментом продвижения по партийному "социальному лифту" наиболее талантливых, активных и болеющих за судьбу страны граждан. Никто не проиграл. Выиграли все, выиграла страна! Мы вместе создали условия для формирования новой политической культуры в нашей стране в рамках введения системы выборов по партийным спискам, - написал он.

С учетом положительного опыта, Лидер партии Нурсултан Назарбаев поручил внести в Устав "Nur Otan"-а норму о проведении партией внутрипартийных выборов – праймериз. Соответствующий проект изменений в Устав будет вынесен на утверждение внеочередного XX Съезда партии, который пройдет 25 ноября.

Уже сейчас можно сказать, что инициированная Елбасы Программа "перезагрузки" партии "Доверие. Диалог. Уверенность в будущем" доказала свою эффективность. Своевременно реагируя на вызовы времени, "Nur Otan" не просто обновился, но и сформировал на конкурентной основе узнаваемые партийные списки, а также принял учитывающие мнения широкой общественности 216 предвыборных программ по каждому району, городу и региону. Только вместе мы сможем сделать нашу страну сильнее! #BizBirgemiz, - написал Байбек.

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