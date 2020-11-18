Нигматулин: Новый законопроект повысит конкурентоспособность туристический отрасли

Для развития отрасли необходимо изучить и применять наработанный международный опыт, создавать в целом благоприятные условия.

Председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин уверен, что создание уже сегодня благоприятных условий для развития туризма, в т.ч. и на законодательном уровне, будет способствовать раскрытию туристского потенциала страны и укреплению этой отрасли, сообщает zakon.kz.

Сегодня на пленарном заседании Мажилиса депутаты одобрили в первом чтении проект законодательных поправок по вопросам туристской деятельности.

Перед государственными органами и отечественным бизнесом стоит общая задача – создать высокоэффективную конкурентоспособную туристическую отрасль, способную обеспечить потребности казахстанских и иностранных граждан в разнообразных туристских услугах. Для этого у нас имеется огромный потенциал, особенно в сфере этнографического и экологического туризма, - подчеркнул Спикер Мажилиса.

Вместе с тем, отметив негативные глобальные условия, которые в целом отрицательно сказались на туристической индустрии во всем мире, Нурлан Нигматулин акцентировал внимание на ряде факторов, которые и до пандемии коронавируса сдерживали развитие туризма в нашей стране. Среди них – не совсем развитая туристическая инфраструктура, транспортно-логистические проблемы, невысокое качество обслуживания др.

Для развития отрасли необходимо изучить и применять наработанный международный опыт, создавать в целом благоприятные условия, в т.ч. и на законодательном уровне. И тогда станет возможным, по словам Нурлана Нигматулина, достижение целевых показателей – обеспечение доли туризма в общем объеме ВВП страны не менее 8% к 2025 году, а также доведение количества въезжающих туристов до 3 млн.человек, а внутренних – до 8 млн.человек.

На развитие туризма и расширение его инфраструктуры направлен одобренный сегодня законопроект, обеспечивающий государственную поддержку этого перспективного кластера казахстанской экономики, - сказал Спикер Мажилиса.

В ходе обсуждения законопроекта депутаты Мажилиса внесли ряд предложений, направленных, в частности, на поддержку отечественных туроператоров, повышение их конкурентоспособности, повышение прозрачности в администрировании туристской деятельности.

Так, депутаты предлагают не делить туроператорскую деятельность на виды и оставить действующую систему лицензирования. Разработчики же законопроекта - Министерство культуры и спорта - предусматривали лицензировать деятельность только в сфере выездного туризма, а деятельность по въездному и внутреннему туризму осуществлять в уведомительном порядке.

По мнению Спикера Мажилиса, дробление туроператорской деятельности на виды может привести к дополнительным финансовым потерям для бизнеса, а также снижению конкурентоспособности отечественных туроператоров.

С 2025 года в рамках Евразийского Экономического Союза будет единый рынок услуг и наши туроператоры должны быть конкурентоспособными, должны иметь возможность, что называется, выживать. А вы хотите их специализировать по узким сегментам рынка, - сказал Нурлан Нигматулин, обращаясь к министру культуры и спорта.

Депутаты предложили исключить из законопроекта норму, наделяющую Национальную компанию "Kazakh Tourism" новой компетенцией – инвестировать бюджетные средства в уставные капиталы частных структур, которые занимаются туристской деятельностью.

Создавать новый канал перетока бюджетных средств в частный сектор нет никакой необходимости. Поддержка бизнеса не должна замыкаться на "накачивании" бюджетными средствами. Главное – создание благоприятных условий, строительство современной инфраструктуры, разработка справедливого налогообложения, - считает Нурлан Нигматулин.

Не поддержали депутаты и предложение разработчиков создать Управляющую компанию для приоритетных туристских территорий.

Если сравнить функционалы Управляющей компании и Национальной компании "Kazakh Tourism", то видно, что их функции практически одни и те же. Поэтому возникает вопрос: зачем нужна эта организация? - сказал Нурлан Нигматулин.

Данные нормы до второго чтения предстоит доработать рабочей группе совместно с разработчиками.



Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!