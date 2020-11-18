В Акмолинской области признали факты "сокрытия" новых случаев коронавируса

Главный санврач объяснила, почему данные о новых случаях коронавируса приходили несвоевременно.

В Акмолинской области признали "факты укрывательства новых случаев коронавируса", о котором говорил Президент Касым-Жомарт Токаев. По словам главного санврача области Айнагуль Мусиной, так произошло из-за того, что не все лаборатории провели интеграцию с единой системой, поэтому данные о новых случаях приходили несвоевременно, передает zakon.kz

Хотелось бы сразу остановиться на замечании Президента по сокрытию фактов новых случаев коронавирусной инфекции, так как было много вопросов от журналистов. У нас действительно такие факты были. (...) В октябре проводилась сверка и были выявлены (такие факты - ред.). Это было связано с тем, что не все лаборатории провели интеграцию с единой системой и соответственно, нам не попали своевременно все протокола лабораторных исследований. Также были факты несвоевременной подачи экстренного извещения, что позже были обследованы. По всем фактам проведено эпидемиологическое расследование. На сегодня все введены в статистику и сейчас принимаются меры по совершенствованию учета, интеграции между лабораториями и санитарной службой, чтобы все данные попадали своевременно, - сказала главный санврач Акмолинской области Айнагуль Мусина.

Ранее Касым-Жомарт Токаев заявил о сокрытии новых случаев коронавируса в ряде регионов Казахстана. По его словам, такие факты были в Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской, Костанайской и других областях.

В Восточном и Северном Казахстане признали эти факты. В Павлодарской сказали, что фактов сокрытия нет, там отметили, что было расхождение в статистике.

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