В Атырауской области выдвинуты кандидаты в партийный список на выборы в мажилис

В ходе праймериз от членов партии поступило 1 061 предложение, 448 из которых нашли свое отражение в девяти проектах предвыборных программ.

Состоялась 32-я внеочередная конференция Атырауского областного филиала партии "Nur Otan", в ходе публичных дебатов были определены кандидаты в депутаты Мажилиса Парламента Республики Казахстан от Атырауской области, набравших наибольшее количество голосов в соответствии с региональной партийной квотой, сообщает zakon.kz со ссылкой на службу коммуникаций Атырауской области.

В конференции под председательством главы региона, председателя областного филиала Махамбета Досмухамбетова приняли участие члены политического совета Атырауского областного филиала партии и его бюро, ветераны партии, председатели и первые заместители территориальных филиалов партий, председатели первичных партийных организаций и активисты молодежного крыла "Jas Otan".

На повестке дня рассматривались: утверждение проекта предвыборной программы партии "Nur Otan" по Атырауской области на 2021-2025 годы; выдвижение кандидатов в Мажилис Парламента Республики Казахстан от Атырауской области в партийный список по результатам публичных дебатов; утверждение партийного списка по выборам депутатов Атырауского областного маслихата от партии "Nur Otan"; об избрании делегатов от Атырауской области на внеочередной ХХ съезд партии "Nur Otan"; а также вопросы изменения состава Политсовета Атырауского областного филиала партии "Nur Otan".

В публичных дебатах приняли участие восемь кандидатов. По завершению дебатов делегаты сделали свой выбор в соответствии с требованиями карантина. По результатам голосования были оглашены имена кандидатов в партийный список Мажилиса Парламента Республики Казахстан от Атырауской области, набравших наибольшее количество голосов, в соответствии с региональной партийной квотой. Это: Дуйсенбай Турганов со 107 голосами, Салимжан Накпаев с 98 голосами и Толкын Бейскали с 74 голосами.

На конференцию было избрано 110 делегатов от всех филиалов партии, которая насчитывает 24 тысячи членов. От Атырауского городского филиала приняло участие 42 делегата, от районных филиалов партии – 68. В состав делегатов входят представители всех слоев нашего общества. В частности, 8% - промышленность, 25% - образование, 5% - здравоохранение, 31% - председатели первичных партийных организаций, 20% - ветераны и работники других сфер. 34,6% делегатов составили женщины, также на конференцию были избраны представители трех национальностей, - сказал первый заместитель председателя Атырауского областного филиала партии "Nur Otan" Нурлыбек Ожаев.

На конференции был утвержден проект предвыборной программы областного филиала партии "Nur Otan". Это вопросы, связанные с экономикой области, которые считаются актуальными для будущего региона в 2021-25 годах. Таким образом, на вышеназванном собрании, в соответствии с квотой, утвержденной Центральным аппаратом партии "Nur Otan" были избраны 18 делегатов внеочередного XX съезда партии от Атырауского областного филиала. Отметим, что в региональном и территориальном отделениях партии "Nur Otan" с 17 августа по 4 октября прошли внутрипартийные выборы - праймериз.

В ходе праймериз от членов партии поступило 1 061 предложение, 448 из которых нашли свое отражение в девяти проектах предвыборных программ.

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