Нельзя бороться с нарушителями закона, нарушая закон - депутат раскритиковал мониторинговые группы

По словам Перуашева, проверки должны проводиться уполномоченным госорганом, который вместо этого сейчас просто составляет протокола о штрафах.

Депутаты фракции "Ак жол" обратились с запросом к премьер-министру и генеральному прокурору Казахстана с просьбой урегулировать работу мониторинговых групп в соответствии с законодательством, передает корреспондент zakon.kz.

Как отметил депутат Азат Перуашева, в партию поступают многочисленные обращения от предпринимателей из разных регионов, возмущенных фактической травлей со стороны так называемых "мониторинговых групп".

У нас вызывают вопросы используемые методы мониторинговых групп. Как сообщают предприниматели, эти группы порой состоят из общественных активистов и работников акиматов, с которыми взаимодействуют наряды полиции. Во время своих рейдов они врываются на объекты бизнеса, отбирают объяснительные у предпринимателей о настоящих или мнимых нарушениях. Затем, на основании этих объяснительных, работники СЭС, которые зачастую даже не присутствовали на проверке - составляют протокол об административном правонарушении и налагают неподъемные штрафы безо всяких предупреждений. Сообщается и о вымогательствах, прямых провокациях, когда проверяющие выступают в роли клиентов и сами толкают бизнес на нарушения, а затем фиксируют "нарушения", - рассказал председатель фракции.

Он напомнил, что порядок проведения проверок бизнеса четко регламентирован Предпринимательским кодексом. В частности, предусмотрено, что каждая проверка должна проводиться уполномоченным госорганом в той сфере, на предмет которой проверяется субъект бизнеса. Проверку соблюдения санитарно-эпидемиологических требований обязательно должна возглавлять СЭС. Субъекты контроля и надзора вправе привлекать третьих лиц к участию в проверке лишь для фиксирования правонарушения. Следовательно, сотрудники СЭС сами должны проводить проверки, не передавая свои полномочия другим лицам.

Демократическая партия "Ак жол" считает, что нельзя бороться с нарушителями закона, также нарушая закон. Государство должно требовать выполнения законодательных норм, опираясь на закон. Иначе это превращается в вакханалию и замкнутый круг беззакония. Не случайно Предпринимательским кодексом установлено требование об обязательной регистрации всех проверок бизнеса в органах прокуратуры, которые должны защищать законные права предпринимателей. Но ни об одном факте, когда прокуратура выступила в защиту незаконно проверяемого бизнеса, не слышно. Потому что, возможно, эти проверки не регистрируются даже задним числом, опять-таки в нарушение закона. Или это связано с тем, что по сообщениям предпринимателей, эти незаконные проверки нередко сопровождаются вымогательствами со стороны участников мониторинговых групп, под угрозой применения огромных штрафов, - пояснил мажилисмен.

По его словам, назрела острая необходимость урегулировать полномочия мониторинговых групп. А органам прокуратуры обеспечить контроль за обязательной регистрацией проверок бизнеса, их законностью и соблюдением прав предпринимателей.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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