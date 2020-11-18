Канело объявил дату следующего боя: Головкин снова ждет

Озвучены интересные подробности.

Мексиканский чемпион Сауль "Канело" Альварес(53-1-2, 36 КО) сообщил, что вернется на ринг 19 декабря. Его соперником станет британец Каллум Смит (27-0, 19 КО). На кону боя будут титулы WBA Super и The Ring. Стало известно, с кем еще вел переговоры Альварес впервые в качестве свободного агента, передает zakon.kz.

В связи с официальным анонсом первого боя Альвареса в качестве свободного агента портал ESPN публикует любопытные подробности возвращения Канело на ринг. Allboxing.ru по мотивам публикации на ESPN пишет, что изначально мексиканец вел переговоры с Premier Boxing Champions о поединке против чемпиона IBF во втором среднем весе Калеба Планта, но, по информации источников портала, получил встречное предложение провести сначала бой против Энтони Диррелла или Криса Юбанка-младшего, а затем бой с Плантом на PPV. Альварес отказался, так как не хотел подписывать контракт на несколько боев.

Затем ему поступило предложение от Эдди Хирна встретиться с одним из боксеров его компании Matchroom: Каллума Смита, Билли Джо Сондерса, Геннадия Головкина или Джона Райдера. И так как Головкин намерен провести обязательную защиту титула, а у Сондерса назначен бой на декабрь, и учитывая желание Альвареса боксировать за титул в своем первом бою в качестве свободного агента, было достигнуто соглашение о поединке против Смита. Сообщается, что Канело и Смит договорились о проведении боя в прошлую среду и продолжали заниматься поиском арены для проведения поединка.

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