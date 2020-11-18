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Кокшетауские спасатели вызволили щенков из водостока

Новорожденные щенки были еще незрячими.

Фото : Кадр из видео18 ноября 2020, 18:27

В Кокшетау спасатели вытащили из водостока новорожденных щенков, передает zakon.kz.

Спасателей вызвали зоозащитники и волонтеры, так как решетка водостока была прочно закрыта. Отмечается, что из восьми щенков, выжили пять.

Щенков отогрели и откармливают, позже им будут искать хозяев.


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