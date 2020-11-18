Кокшетауские спасатели вызволили щенков из водостока
Новорожденные щенки были еще незрячими.
Фото : Кадр из видео18 ноября 2020, 18:27
В Кокшетау спасатели вытащили из водостока новорожденных щенков, передает zakon.kz.
Спасателей вызвали зоозащитники и волонтеры, так как решетка водостока была прочно закрыта. Отмечается, что из восьми щенков, выжили пять.
Щенков отогрели и откармливают, позже им будут искать хозяев.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5048139-68a0136e0c26b6736232fb5e6cea965c
Сейчас читают