Кокшетауские спасатели вызволили щенков из водостока

Новорожденные щенки были еще незрячими.

В Кокшетау спасатели вытащили из водостока новорожденных щенков, передает zakon.kz.

Спасателей вызвали зоозащитники и волонтеры, так как решетка водостока была прочно закрыта. Отмечается, что из восьми щенков, выжили пять.

Щенков отогрели и откармливают, позже им будут искать хозяев.

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