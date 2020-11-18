Продлить пребывание детей в домах ребенка до 6 лет просит депутат

Перевод ребенка в возрасте трех, четырех лет в детский дом или специализированный интернат может вызвать острую психологическую травму и стресс - считает Балиева.

Депутат Мажилиса Загипа Балиева предложила продлить пребывание детей в домах ребенка до шести лет. Соответсвующий запрос на пленарном заседании она направила премьер-министру Казахстана, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодняшний день, в стране функционируют 20 домов ребенка, в которых пребывают здоровые дети до трех лет и дети с ограниченными возможностями до четырех лет, и ежегодно около 200 детей переводятся в детские дома или специализированные интернаты. Вместе с тем, перевод с домов ребенка в детский дом или специализированный интернат в возрасте трех, четырех лет вызывает у детей острую психологическую травму и стресс, что является недопустимым, - заявила Загипа Балиева.

Она отметила, что детям до 6 лет, по мнению ученых и психологов, требуется особая забота, доверительное окружение, поскольку именно в этот период ребенок формируется как личность.

Необходимо отметить, что воспитатель в доме ребенка выполняет не только функцию педагогического работника, но в большинстве случаев он заменяет малышу «маму», которая осуществляет уход и контроль жизнедеятельности ребенка, помогая ему пережить проблемы и трудности возраста. Очень важно сохранить и продлить возможность такого взаимодействия, позволив малышу провести все дошкольное детство в кругу близких, понимающих его людей, обрести необходимые навыки и знания столь необходимые ребенку в будущем, - пояснила мажилисвумен.

Депутат считает, что возможность нахождения детей в домах ребенка до 6-летнего возраста позволит обеспечить воспитание и специализированный уход, что в детских домах и интернатах в полной мере не представляется возможным.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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