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США впервые сбили баллистическую ракету с корабля

Эсминец ВМС США впервые сбил межконтинентальную баллистическую ракету-мишень в ходе важных испытаний.

Фото : Агентство противоракетной обороны США18 ноября 2020, 18:46

ВМС США к северо-востоку от Гавайев ракетой SM-3 Block IIA поразили в полете над Тихим океаном межконтинентальную баллистическую ракету-мишень, передает zakon.kz со ссылкой на Агентство противоракетной обороны США.

Запуск ракеты-мишени и ее перехват над океаном произошел 16 ноября. С испытательного полигона на атолле Кваджалейн была запущена мишень-МКБР в направлении открытого океана к северо-востоку от Гавайев.

Агентство противоракетной обороны США (MDA) и моряки ВМС США на борту эсминца USS John Finn (DDG-113), оснащенного системой баллистической противоракетной обороны (BMD) Aegis, перехватили и уничтожили межконтинентальную баллистическую ракету, представляющую угрозу цель с ракетой Standard Missile-3 (SM-3) Block IIA во время демонстрационных воздушных испытаний в океане к северо-востоку от Гавайев, - говорится в сообщении.

Это было шестое испытание системы ПРО Aegis на флоте США и первое, когда с корабля сбили МКБР.

Директор MDA вице-адмирал Джон Хилл назвал это "невероятным достижением и важной вехой для программы Aegis BMD SM-3 Block IIA".


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