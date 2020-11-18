Сагинтаев рассказал о ежедневном уровне заражений коронавирусом в Алматы
Также он отчитался о коечной мощности города.
Фото : Кадр из видео18 ноября 2020, 19:21
Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал об уровне заражаемости в городе, передает zakon.kz.
На сегодняшний день 15 325 случаев всего (зарегистрировано - ред.). За сутки всего 35. У нас колеблется каждый день между 35-40, то больше то меньше. Выздоровело 93% пациентов. Умерших - 314. Если брать пневмонию, то с 1 августа зарегистрировано 1999, - сказал градоначальник в ходе прямого эфира на телеканале AlmatyTV.
Также он отчитался о коечной мощности города.
Мы на этот счет много говорили. На сегодня у нас всего общая мощность именно ковидных коек - 7011. 5558 находятся в резерве. Они еще не задействованы. В любой момент мы их распечатываем и запускаем их как ковидные. Задействовано 1453 коек. Занято из этого числа - 165 коек, то есть 11%. Если брать реанимационные койки, то всего заготовлено 250. Из них 167 находятся в резерве. Задействовано - 83. Занято - 23. Помимо всего этого, мы развернули семь карантинных стационаров на 945 коек, это гостиницы, санатории и так далее, - заявил Сагинтаев.
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