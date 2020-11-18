О судьбе ЛРТ в Алматы рассказал аким

На данный момент сроки не известны.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал, будет ли в итоге построена линия скоростного трамвая ЛРТ по улице Толе би, а также высказался о нехватке автобусов, передает zakon.kz.

По информации Сагинтаева, по линии акимата в строй вышли 200 новых автобусов на газе. еще 250 автобусов частные перевозчики закупили. Однако, городу все равно не хватает автобусов. Бакытжан Сагинтаев сообщил, что в будущем году и акимат, и частные перевозчики смогут закупать новые автобусы через лизинг.

Метро продолжаем строить. Много говорили про ЛРТ. Это - открытый вопрос, до конца не проработана финмодель. Во сколько обойдется? Деньги нужно просчитать. Вынос сетей по Толе би, подготовка идет, но мы считаем, во сколько это по деньгам обойдется и как будем решать. Продление БРТ (линия скоростного автобусного сообщения - Прим.Авт) обсуждается. В целом транспортную стратегию должны двигать, и велодорожки развивать. Все возможности должны применять. Надо стараться чтобы люди пересаживались на общественный, - сказал Бакытжан Сагинтаев.

Альберт Ахметов

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