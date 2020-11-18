Порядка 80% выпускников СКО нашли работу

Из тех, кто обучился за счет гранта, работу нашли 95%.

Работу получили 90% выпускников Kozybayev University и 72% учащихся колледжей области, передает zakon.kz.

В целом, трудоустроено порядка 80% выпускников. На протяжении последних трёх лет этот показатель не превышал 71%.

Возрастающая потребность в наших специалистах - это один из признаков стабильной работы предприятий региона, - отметил глава СКО Кумар Аксакалов на заседании акимата.

Из тех, кто обучился за счет гранта, работу нашли 95%. Наибольший показатель трудоустройства (90-100%) у выпускников, получивших квалификации: каменщик, штукатур, пчеловод, ассистент фармацевта, слесарь по ремонту промышленного оборудования, техник-механик в сфере строительства, электромонтажник.

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