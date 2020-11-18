Полиция арестовала возможного убийцу Жанболата Агадила и рассказала детали

В МВД отметили, что они не были знакомы друг с другом.

Подозреваемый в убийстве Жанболата Агадилова арестован, передает zakon.kz.

В отношении трех подозреваемых, в том числе в отношении лица, который нанес ножевые ранения Агадилову, с санкции суда применена мера пресечения - арест под стражей. Изъяты вещественные доказательства, назначен ряд экспертиз, - сообщил на брифинге глава следственного управления ДП Нур-Султана Гумар Шыныбеков.

Также он отметил, что ранее они не были знакомы.

Согласно его словам, 7 ноября в микрорайоне Коктал, а затем в селе Талапкер между молодыми людьми произошел конфликт из-за девушки.

10 ноября Агадилов со своими друзьями на нескольких автомашинах приехали в поселок Коктал, где встретились с другой группой молодых людей.

Приехал на место совершения преступления Агадилов со своими друзьями в поселок Коктал из села Талапкер Акмолинской области, где произошел конфликт между второй группой, - заявил Шыныбеков.

В завязавшейся драке участвовали пять человек, в результате одному из потерпевших были нанесены ранения легкой степени тяжести, а Агадилову - колото-резаные ранения с повреждениями сердца, - уточнил глава следственного управления.

С места происшествия они выехали, в районе совершения преступления по горячим следам были задержаны. Сначала одна автомашина, впоследствии вторая автомашина, в которой находились все участники данной драки. Каких-либо сопротивления ими не было оказано в отношении сотрудников полиции, - рассказал Шыныбеков.

Для расследования создана специальная следственно-оперативная группа, надзор за которой осуществляет прокуратура города Нур-Султана.

11 ноября стало известно, что сын известного гражданского активиста Дулата Агадила - Жанболат Агадил - был убит в Нур-Султане.

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