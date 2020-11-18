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Подравшийся с дорожным знаком алматинец может получить 10 суток ареста

В ДП города отметили, что он мог быть пьян.

Фото : Кадр из видео18 ноября 2020, 22:26

Алматинец, устроивший "бой" с дорожным знаком, может получить штраф или арест до десяти суток, передает zakon.kz.

Ролик поединка, который выложил в соцсети случайный свидетель, набрал популярность.

На лицо мелкое хулиганство. Это правонарушение, предусмотренное статьей 434 Кодекса РК "ОБ административных правонарушениях". Не исключено, что мужчина находился в состоянии либо наркотического, либо алкогольного опьянения, - цитирует AstanaTV официального представителя ДП Алматы Салтанат Азирбек.


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