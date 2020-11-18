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Pfizer поднял оценку эффективности своей вакцины от коронавируса до 95%

Защита от вируса действует после 29 дней после введения первой дозы.

Фото : Pfizer18 ноября 2020, 22:48

Немецкая компания BioNTech и американская фирма Pfizer по завершении клинических испытаний совместно разработанной ими вакцины от коронавируса заявили, что доказали ее эффективность на уровне 95%, передает zakon.kz со ссылкой на заявление компании.

Наша вакцина… дает высокий уровень защиты от COVID-19 всего через 29 дней после введения первой дозы, - заявил гендир BioNTech Угур Шахин.

По словам производителей, эффективность вакцины Pfizer и BioNTech одинакова для всех возрастов, рас и национальностей. В материале отмечается, что для пожилых людей, которые относятся к группе риска, эффективность этого препарата все же несколько ниже — более 94%.

В мире разрабатывается более 200 вакцин от COVID-19.


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