Более миллиарда тенге будет потрачено на производство анимационного кино

Киноцентр сделал большую ставку на развитие казахстанской анимации.

Государственный центр поддержки национального кино продолжает работу над реализацией проектов, запущенных по итогам второго питчинга, прошедшего в феврале-марте 2020 года, сообщает zakon.kz.

В этом году Киноцентр поддержал беспрецедентное количество проектов и дал вектор развития многим направлениям в киноиндустрии, которые находились в стагнации. В частности, большое внимание было уделено анимационному кино.

В новейшей истории независимого Казахстана отечественная анимация долгое время оставалась в тени более успешных зарубежных проектов. Пожалуй, более-менее заметным проектом был первый 3D-мультфильм "Ер Тостик мен Айдахар", вышедшие позднее полнометражные проекты "Култегин" и "Музбалак" в казахстанском прокате прошли практически незаметно, ввиду отсутствия стратегии продвижения.

Таким образом, отечественная мультипликация практически полностью ушла в телевизионный формат, лишившись возможности проявить себя на большом экране. Учитывая тот факт, что анимационное кино – один из самых мощных инструментов формирования зрительского сознания у подрастающего поколения, Киноцентр сделал большую ставку на развитие казахстанской анимации.

В 2020 году в рамках второго питчинга кинопроектов члены Экспертного совета при Государственном центре поддержки национального кино практически все поданные заявки в жанре "анимация" назвали многообещающими.

- По итогам питчинга государственное финансирование получили пять анимационных фильмов, - говорит заместитель председателя правления ГЦПНК по производству Айдар Баталов. - Среди них такие проекты как "Алтын адам", "Кенже қыз", "Колыбельная", "Еркетай", анимационный сериал "Караван Историй".

Общая сумма, которая будет потрачена на их производство этих анимационных проектов более 1 млрд 100 млн тенге.

Одним из флагманов этого направления должен стать проект "Еркетай". Примечательно, что над реализацией проекта работает та же команда, что и над графической основой. Комиксы о похождениях Еркетая и его друзей завоевали популярность не только среди казахстанских детей и взрослых, но и заинтересовали поклонников этого жанра в других странах Средней Азии, а также нашли преданных читателей в Китае.

Учитывая этот фактор, вполне вероятно, что полнометражный мультфильм сможет выйти в международный прокат и стать стартовой площадкой для полноценной мультипликационной франшизы.

Не меньшим потенциалом обладает и эпический мультфильм "Алтын Адам" Турдыбека Майдана, рассказывающий о приключениях сакского воина, который отправляется на пик Хан Тенгри в поисках Огня Жизни.

Помимо развлекательной функции, который подразумевает жанр экшн-фэнтези, проект должен привить интерес казахстанских зрителей к истории своей страны, а главный герой, по задумке авторов, будет олицетворять собой мужество, доблесть и преданность своему народу.

Образовательное направление также освоят и авторы мультсериала "Караван историй", который позиционируется, как фэнтезийное путешествие по Великому Шелковому пути, в котором современные технологии переплетаются с древними традициями и магией.

Следуя мировым тенденциям на репрезентацию сильных героинь в кино и мультипликации, одна из компаний презентует проект "Кенже кыз", в центре которого окажется маленькая девочка, которая пытается впечатлить старших братьев и вступает в битву с древним демоном.

Что касается авторской анимации, нацеленной на фестивальный успех, то это направление закрывает короткометражный проект "Колыбельная". Создатели проекта обещают удивить зрителя уникальной авторской стилистикой.

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