Маск теперь богаче Цукерберга
Состояние Маска достигло 110 млрд долларов и обеспечило ему третью строчку в списке самых богатых людей мира.
Фото : EPA/UPG18 ноября 2020, 23:19
Основатель Tesla Inc. и SpaceX Илон Маск поднялся на третье место в списке богатейших людей мира, обогнав основателя Facebook Марка Цукерберга, передает zakon.kz со ссылкой на Bloomberg.
Состояние Илон Маска составляет 110 млрд долларов, что на 6 млрд больше, чем у Цукерберга.
В понедельник акции Tesla подскочили на 15%, обогатив владельца компании на 7,6 млрд долларов, в состояние Илона Маска достигло 109,7 млрд долларов. В этом году его состояние увеличилось на 82,2 млрд.
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