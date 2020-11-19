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Сборная Казахстана по футболу проиграла Литве

Матч прошел в Алматы.

Фото : Казахстанская федерация футбола19 ноября 2020, 00:07

Сборная Казахстана по футболу уступила команде Латвии в групповом этапе Лиге наций, передает zakon.kz.

Матч завершился со счетом 1:2. Единственным голом за казахстанскую команду отметился Абат Аймбетов на 38 минуте. Поединок прошел в Алматы.
Это был заключительный матч в группе, в которой Казахстан занял.

Лига наций – 2020/21. Групповой раунд. 6-й тур.

Казахстан – Литва 1:2 (1:1)

Голы: Аймбетов 38 – Воробьевас 40, Новиковас 90+4

Удаление: Куат 50

18 ноября. Алматы. "Центральный".


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