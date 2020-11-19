Лебеди примерзли ко льду в ЗКО

Сотрудники ЧС сумели вызволить птиц.

В ЗКО, в поселке Жанибек, лебеди примерзли ко льду, передает zakon.kz.

Птиц заметили местные жители. Их обнаружили утром 18 ноября. Сельчане разломали лед, но не сумели вытащить птиц, сообщает uralskweek.

Сотрудники местного ЧС сумели вызволить лебедей из ледяной ловушки. Отмечается, что в настоящее время птиц разместили в хозяйственной постройке местного жителя, но это временное пристанище, пока не определят размещение птиц до весны. В департаменте, уточнили, что вопрос с пристанищем лебедей уже решают.

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