Золотодобытчики ВКО уничтожили десятки гектаров плодородной почвы
Компании грозит уголовная ответственность и серьезный штраф.
Фото : Кадр из видео19 ноября 2020, 01:49
Золотодобытчики ВКО нанесли уничтожили свыше 19 гектаров плодородной почвы, передает zakon.kz.
Согласно сюжету AstanaTV, ущерб оценивается почти в три миллиарда тенге. Ущерб нанесен изменением русла реки на особо охраняемых территориях.
В природном резервате "Семей Орманы" построили очистные сооружения. Причём у недропользователей не было даже проектной документации. Теперь компании грозит уголовная ответственность и серьёзный штраф. Дело передано в суд.
Недропользователями во время производства работа были проведены раскопки, выемка грунта, устройство очистных сооружений, драги, прудов накопителей. Все данные деяния попадают под уголовное правонарушение - это нарушения режима особо охраняемых территорий, - заявила главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО Дина Алматова.
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