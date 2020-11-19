Золотодобытчики ВКО уничтожили десятки гектаров плодородной почвы

Компании грозит уголовная ответственность и серьезный штраф.

Золотодобытчики ВКО нанесли уничтожили свыше 19 гектаров плодородной почвы, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, ущерб оценивается почти в три миллиарда тенге. Ущерб нанесен изменением русла реки на особо охраняемых территориях.

В природном резервате "Семей Орманы" построили очистные сооружения. Причём у недропользователей не было даже проектной документации. Теперь компании грозит уголовная ответственность и серьёзный штраф. Дело передано в суд.

Недропользователями во время производства работа были проведены раскопки, выемка грунта, устройство очистных сооружений, драги, прудов накопителей. Все данные деяния попадают под уголовное правонарушение - это нарушения режима особо охраняемых территорий, - заявила главный специалист территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира ВКО Дина Алматова.

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