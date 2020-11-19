19 ноября на севере и юге Казахстана пройдет снег
Местами по республике ожидаются туман, на юге – усиление ветра, низовая метель.
Фото : zakon.kz.19 ноября 2020, 06:01
Прогноз синоптической ситуации и важнейших явлений погоды по территории Казахстана на 19 ноября, сообщает zakon.kz.
Погоду на большей части территории Казахстана будет определять антициклон, с которым ожидается погода без осадков. Лишь на севере и юге страны под влиянием фронтальных разделов пройдет снег, - говорится в сообщении РГП "КАЗГИДРОМЕТ".
Местами по республике ожидаются туман, на юге – усиление ветра, низовая метель.
В Жамбылской, Туркестанской областях местами ожидаются туман, низовая метель, в Туркестанской, ночью в Жамбылской областях усиление ветра местами 15-20 м/с.
В Мангистауской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с.
В Акмолинской, Алматинской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Костанайской, Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Павлодарской, Карагандинской областях местами ожидается туман.
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