Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 56 млн

Из них вылечились более 35,9 миллионов человек.

Число случаев заболевания коронавирусом в мире превысило 56 миллионов, сообщает zakon.kz.

Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, которые обновляются на сайте в реальном времени.

По данным на 05:00 по времени Нур-Султана, в мире зафиксировано 56 075 527 случаев COVID-19. Из них вылечились более 35,9 миллионов человек, умерли — более 1,3 миллионов.

Лидером по общему числу заражений остается США — почти 11,5 миллионов пациентов. На втором месте Индия (8,9 миллионов человек), на третьем Бразилия (5,9 миллионов). За ними идут Франция (2,1 миллиона) и Россия (1,9 миллиона).

Ранее Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю. Число заразившихся во всем мире выросло на 3 977 223 человека за последние семь дней.

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