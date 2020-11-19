Как любовь семьи помогает справиться со смертельно опасным недугом

Берику всего 29. Он хочет видеть, как растет его сын. Он хочет рассказать ему, что мужчина должен быть сильным. Уверенным. Надежным.

О семье Шаяхметовых часто говорят: "Красивая пара!". Или восклицают "Какие счастливые!". Анастасии – всего 26, Берику - 29 лет. У них подрастает обаятельный сынишка. А вот сами супруги не считают себя счастливчиками. Хотя много улыбаются, смеются. Шутят над тем, что у их счастья есть очень конкретное числовое обозначение - 27 миллионов тенге. А дальше улыбка тает…

Их история любви началась шесть лет назад. Тогда Анастасия была еще студенткой. Училась в педколледже, а вечерами подрабатывала в кафе. Устроилась туда официанткой.

Был обычный вечер, - вспоминает Настя. - Я шла с пустым разносом, и кто-то неожиданно взял меня за руку. Это был молодой парень с красивыми голубыми глазами. Он скромно спросил: "Девушка, а можно с Вами познакомиться?"

Берик помнит момент встречи по-своему:

Настя мне сразу понравилась, с первой минуты. Красивая, веселая, дружелюбная. Телефонный номер она тогда не дала, но я смог найти ее в социальных сетях. Мы стали переписываться. По вечерам я приходил в кафе и после работы провожал Настю до дома.

Однажды присели на лавочку возле дома девушки и проговорили… до 5 утра!

Берик был скромным и сильным одновременно. Он много лет тренировался в спортивном клубе, ему нравились бои без правил. Когда служил в армии – даже руководство поддержало его увлечения, и он продолжал заниматься, - рассказывает Анастасия. – Берик всегда говорил, что сила нужна только для защиты. Для того, чтобы уметь постоять за себя, за девушку, за более слабого.

Молодые люди встречались около года. Потом решили жить вместе.

Совет да любовь

Берик работал на стройке, Настя закончила педколледж и устроилась воспитателем в детский сад. Вскоре у них родился сын. Такой же голубоглазый, как папа. И такой же улыбчивый, как мама.

В декабре Нариману исполнится четыре года, - говорит Анастасия. – Я рада, что мои любимые мужчины даже внешне друг на друга очень похожи.

Говорят, что в смешанных семьях часто рождаются красивые дети. Берик на такое утверждение только пожимает плечами:

Мне кажется, в таких семьях часто рождаются СЧАСТЛИВЫЕ дети. Ребенок видит и знает больше традиций, больше обычаев. Такие обычно с младенчества знают два языка. В нашей семье именно так: я разговариваю с Нариманом и на русском, и на казахском.

Неожиданный поворот

Потянулась размеренная жизнь. Дом, ребенок, работа. По вечерам, правда, Берик всегда был очень уставшим. Но ведь работа на стройке – физически тяжелая. Поэтому особого значения легкому недомоганию никто не придавал. До тех пор, пока у молодого мужчины не появилась одышка. А вскоре после этого Берик по ночам стал… задыхаться!

Это было похоже на признаки удушья среди глубокой ночи, - говорит Анастасия. – Я очень испугалась. Берик обследовался и... Врачи поставили диагноз "Гломерулонефрит, пятая (последняя) стадия заболевания". Проще говоря, у Берика отказали обе почки.

Мужчине так же поставили еще несколько сопутствующих диагнозов. Среди них и кардиомиопатия – когда сердце увеличивается, с трудом перенося нагрузку на организм из-за отсутствия работы почек.

Шаяхметовы были в шоке. В голове просто не укладывалось: как молодой подтянутый мужчина, спортсмен – может иметь такие серьезные недуги?



Выход, должен быть выход!

Началась череда медицинских обследований. Шаяхметовы ездили на консультацию в Астану. Все врачи были единогласны: нужна пересадка почки в самое ближайшее время. У Берика в лучшем случае есть два года, которые он теоретически может прожить на постоянных процедурах гемодиализа. Но больше двух лет сердце Берика, скорее всего, не выдержит.

Шаяхметовы начали наводить справки. Оказалось, что в Казахстане возможны только два решения. Первый - посмертное донорство. То есть трансплантация трупного органа. Однако родственники умерших редко соглашаются на подобные манипуляции. За прошлый год в Казахстане была проведена всего одна, одна (!) подобная операция. Второй вариант – пересадка родственной почки (то есть изъятие этого органа у кого-то из родни пациента).

Мы поговорили с близкими. У меня две сестры и два брата, - поясняет Берик. – Среди них есть те, кто был согласен отдать мне почку. Но они, к сожалению, не подошли по медицинским показаниям. Например, наши группы крови должны совпадать. А у нас они отличаются…

"Подарить" свою почку мужу была согласна Анастасия. Но ее по медицинским показаниям тоже отклонили.

Берик и Анастасия поняли, что у них почти нет шансов дождаться трансплантации в Казахстане. Начали искать варианты лечения за рубежом. Нашли – в Белоруссии. Клиника нужного профиля находится в Минске. Там проводят полное обследование, кандидата ставят в лист ожидания и начинаются поиски подходящего донора.

Трансплантация почки стоит около 67 тысяч долларов – примерно 27 миллионов тенге. К сожалению, на подобное лечение за рубежом квоты не выделяются. А ждать донора и трансплантации в Казахстане семья не может. Сейчас Берик регулярно проходит гемодиализ. Некоторые живут на этой процедуре годами. Но только не Берик, ведь у него и без того слабое сердце, которое в один момент может просто не справиться с нагрузками.

Для Шаяхметовых 27 миллионов – космическая сумма. Берик сейчас не работает, у него первая группа инвалидности. Анастасия - воспитатель в детском саду. Нужно ли говорить о том, сколько получают педагоги? Сложно рассчитывать и на значительные средства от близких. Родителей Берик похоронил еще в школьные годы. С шестого по 9 класс жил вместе с бабушкой, потом его забрала к себе старшая сестра.

Все начинается с мелочей

Берик скромный, ему непросто просить поддержки у незнакомых людей. Не привык быть слабым, - рассказывать Анастасия. – Однако выбора я не видела, мы объявили сбор средств для помощи, и 20 июня вышел наш первый пост в Инстаграме с пометкой "Help". Вокруг образовалась группа волонтеров – это друзья, знакомые Берика и просто неравнодушные люди. Они помогают максимально распространять информацию о нашей семье. Аккаунт в соцсети я веду сама. Ежедневно по будням рассказываю наши новости. Знаете, я сотни раз видела подобную информацию о детях, которым требовались деньги на срочную операцию. Никогда не думала, что буду сама писать такие тексты.

Анастасия рассказывает о Берике не только в соцсетях. Она отправила письма по крупным предприятиям города. Помочь согласился "Казцинк".

Я даже не знаю, какими словами описать свою радость, когда мне позвонили представители этой компании! Они сказали, что согласны оплатить первый этап нашего обследования в клинике Минска, - говорит Анастасия. – Взяли на себя все наши расходы: проживание в Белоруссии, питание и самое главное – полное комплексное обследование в клинике. Оно стоит 3 миллиона тенге. После него стало понятным, что Берик "подходит" по медпоказаниям, его поставили в лист ожидания. Для нас это первая и очень важная победа на пути к выздоровлению!

Пока белорусские врачи будут искать подходящего донора, семье Шаяхметовых нужно найти деньги на трансплантацию почки.

Иногда Берику и Анастасии кажется, что собрать 27 миллионов тенге – просто нереально. Однако супруги твердо верят в хэппиэнд.

Знаете, кто чаще всего перечисляют деньги? Не депутаты, медийные личности, спортсмены или актеры, а обычные казахстанцы, - рассуждает Анастасия. - Среди них – единицы, кто смог пожертвовать крупную денежную сумму. Остальные в среднем присылают на счет от 500 до 3 000 тенге. Кто-то, возможно, скажет – капля в море. Но ведь и реки начинаются с ручейков. Не могу передать словами, как я благодарна людям, которые оказывают поддержку.

Кстати, волонтеры не раз говорили Насте, что ей будет очень сложно: дело идет в разы быстрее, когда собирают средства для детей. Ничего необычного. Историей малыша, чья жизнь висит на волоске, любой человек проникнется сильнее, чем историей взрослого…

И кажется обыденным пролистать в ленте соцсети публикацию с фото мужчины, которому очень хочется жить.

Ничего необычного.

Берику всего 29. Он хочет видеть, как растет его сын. Он хочет рассказать ему, что мужчина должен быть сильным. Уверенным. Надежным.

А Настя расскажет другое.

Иногда даже очень сильным мужчинам нужна помощь.

Ирина КРАСКОВА

Инстаграм семьи https://www.instagram.com/shayahmetova_anastasiya/?igshid=e43nzsze0zqe

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