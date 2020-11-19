Новая мера государственной поддержки для развития сети школ-интернатов

Министерством образования и науки разработана новая модель сотрудничества между государством и предпринимателем.

В целях сокращения разрыва качества между городскими и сельскими школами, решения проблем малокомплектных школ и проблемы обеспечения обучением детей из населенных пунктов, где нет школ или школ соответствующего уровня, Министерством образования и науки разработана новая модель сотрудничества между государством и предпринимателем.

Концепция модели аналогична модели при открытии частных школ:

1) предприниматель строить и/или осуществляет реконструкцию здания под интернат либо школу-интернат

2) после ввод в эксплуатацию подает заявку на получение государственного образовательного заказа.

Что входит в государственный образовательный заказ?

Государственный образовательный заказ будет содержать следующие амортизационные компоненты:

- за строительство здания школы – 96 МРП на одного ученика в год;

- при строительстве интерната – 122 МРП на одного ученика в год;

- при реконструкции здания под интернат и школу – 47 МРП за каждый введенный объект на одного ученика в год.

Данная часть выплат возмещается в течение 8 лет.

Кроме амортизационных затрат за счет государственного образовательного заказа будут возмещены расходы на обучение, а также проживание и питание учащихся, проживающих в интернате.

Для получения государственного образовательного заказа заключается договор с АО "Финансовый центр" (Оператор Министерства образования и науки), который является гарантией выплат со стороны государства.

На сегодня, уже заключено 192 договора на размещение государственного образовательного заказа с частными школами более чем на 57 тысяч ученических мест на сумму 14,4 млрд. тенге. Лишь за два года в стране количество частных школ возросло с 121 до 236 школ.

Более подробную консультацию о механизме поддержки строительства частных школ и школ-интернатов можно получить по телефонам 8 (7172) 695-127, 8 (705) 198-01-01, в Тelegram-канале invest.fincenter.kz либо на сайте – www.investschool.fincenter.kz.

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