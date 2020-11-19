Снег в Алматы: Как изменилось качество воздуха

На данный момент осадки продолжаются.

В Алматы с утра начался снег. Для кого-то это дополнительные трудности по дороге на работу, а как повлияли осадки на качество воздуха в мегаполисе? Корреспондент zakon.kz обратился к данным из открытых источников.

К сожалению, не на всех ресурсах данные обновляются оперативно, но определенные выводы на основании имеющихся цифр сделать можно. По данным Казгидромета, на 9 утра сегодняшнего дня (19 ноября), когда в мегаполисе как раз начал выпадать снег, в северной части города (районы пересечения улиц Раимбека - Утеген батыра, а также микрорайон Кулагер, 70-го разъезда, возле ледовых комплексов "Алматы арена" и "Халык арена", вокзала Алматы-1, Бурундайского автохозяйства), а также в южной части мегаполиса (Тимирязева, Аль-Фараби, Розыбакиева 270) не зафиксировано превышения допустимого уровня загрязняющих частиц. В то же время, данные по воздуху в центральной части города на момент публикации материала отображены по состоянию на 18 ноября или раньше и свидетельствуют о повышенном на тот момент содержании в воздухе вредных веществ, в том числе до 200 мкг/м3 пылевых частиц РМ.

Обратимся к приложению AirKaz, измеряющему уровень мелких пылевых частиц РМ 2,5 в воздухе. Данные говорят о том, что их уровень по состоянию на 10 утра 19 ноября в целом по городу колеблется от 19 до 43 мкг/куб.м.

Безусловно, данные постоянно обновляются, но пока можно говорить о том, что продолжающийся снег в Алматы благоприятно влияет на состояние воздуха в Алматы.

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