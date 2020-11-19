Что думают о достижении ЦУР 16 "Мир, безопасность и устойчивые институты" в Казахстане

Соблюдение прав человека и построение эффективных, подотчетных и прозрачных институтов обретают особую актуальность в условиях пандемии COVID-19.

Ответ на этот вопрос можно получить по итогам проведенного экспертного анкетирования по активизации вовлеченности гражданского сектора в процесс внедрения 16-ой Цели Устойчивого Развития ООН, которое было проведено в рамках реализуемого грантового проекта "Вовлечение институтов гражданского общества в реализацию Целей устойчивого развития ООН В Казахстане" НАО "Центр поддержки гражданских инициатив" при поддержке МИОР РК.

Реализация ЦУР-16, соблюдение прав человека и построение эффективных, подотчетных и прозрачных институтов обретают особую актуальность в условиях пандемии COVID-19, которая стала стресс-тестом не только для здравоохранения, но и для всего населения.

Фактически все ключевые задачи ЦУР 16 признаются экспертами актуальными и приоритетными для развития Казахстана. Высокий уровень срочности и приоритетности эксперты видят в реализации задач по направлениям: 16.1 "Сократить распространенность всех форм насилия и уменьшить показатели смертности от этого явления" (44%), задачи 16.2 "Положить конец надругательствам, эксплуатации, торговле и всем формам насилия и пыток в отношении детей" (44,7%), 16.5 "Значительно сократить масштабы коррупции и взяточничества во всех их формах" (45%).

Отрадно, что большинство экспертов видят в задаче по имплементации этих задач равную ответственность государства и общества. И думаю, что с этим согласятся наши читатели.

Опрос проводился специалистом – социологом Б. Турехановой среди участников семинаров по Целям устойчивого развития ООН, проведенных ОЮЛ "Международная организация "Expo&Women" в течение июня-сентября 2020 года.

Уверены, что каждый казахстанец должен внести в свой вклад в обеспечение безопасного и справедливого общества ради будущего наших детей.

Л. Аскарова, руководитель МО "Expo&Women"

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