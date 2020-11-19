Карету скорой помощи подарили больнице поселка Аксу

Ключи от машины вручили главному врачу поликлиники.

Несколько лет жители п. Аксу Акмолинской области испытывали трудности при доставке пациентов в лечебные учреждения из-за отсутствия машины скорой медицинской помощи. Особенно остро эта проблема проявилась весной текущего года из-за роста нагрузки на местную поликлинику по причине пандемии COVID-19. Такой своевременный подарок сделала больнице компания "Казахалтын Technology", сообщает zakon.kz.

Долгий путь и сложная работа была проделана, чтобы доставить этот автомобиль в поселок Аксу. Рады, что наконец-то автомобиль прибыл. Желаю жителям оставаться здоровыми!, - сказал гендиректор ТОО "Казахалтын Technology" Семен Хан.

По инициативе АО "ГМК Казахалтын" была создана рабочая группа в состав которой вошли руководителей концерна, его дочерних предприятий, в частности, ТОО "Казахалтын Technology", представители местных исполнительных органов г. Степногорска, п. Аксу и жители п. Аксу. Рабочая группа намерена совместными усилиями решать социальные вопросы сельчан, выявила ряд острых проблем, в том числе и обеспечение поликлиники п. Аксу каретой скорой помощи.

Спецавтомобиль доставили в поселок 18 ноября 2020 г. и передали поликлинике п. Аксу. Ключи от машины вручили главному врачу поликлиники Р. Исмагулову в присутствии членов Рабочей группы п. Аксу, генерального директора ТОО "Казахалтын Technology" С. Хана и акима п. Аксу М. Смагулова.

Благодаря участию С. Хана, гендиректора ТОО "Казахалтын Technology", стала возможна эта благотворительная акция. Пусть наши жители будут здоровы и машина служит в радость! Дай Бог Вам здоровья, благополучия компании!, сказала член Рабочей группы Минуара Утеуова.

Карета скорой помощи оснащена сигнально-голосовым устройством(СГУ), проблесковым маячком. Стоимость автомобиля составила 6 500 000 тенге.





Дорогие жители! Благодарю ТОО "Казахалтын Technology" от имени местного сообщества за поддержку в приобретении автомобиля скорой помощи для нашей поликлиники!, - сказал аким п. Аксу Марат Смагулов.

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