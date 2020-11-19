"Для них в этом ничего сверхъестественного нет" - психолог колонии о педофилах

Пдофилы полагают, что большинство событий является результатом случая или действия других людей. Им может оказаться человек абсолютно любой внешности, уровня интеллекта, профессии, статуса.

В учреждении чрезвычайной безопасности ЕЦ-166/5, которая расположена в поселке Аршалы Акмолинской области, психолог группы психологической поддержки отдела по воспитательной и социально-психологической работе Инна Соколенко достаточно давно. 26 ноября этого года будет ровно 14 лет, как она работает с осужденными, за тяжкие и особо тяжкие преступления.

Во время пресс-тура для СМИ нам удалось поговорить с ней о том, как ведется работа с педофилами. В интервью для zakon.kz она рассказала, что в целом думают особо опасные рецидивисты о жизни за решеткой, могут ли педофилы выйти после заключения и стать законопослушными людьми и что говорят осужденным перед выходом на свободу после длительного срока.

- Возможно, банальный вопрос, но не было ли страшно приходить работать в такое место?

- Почему я должна бояться людей? Я шла сюда осознанно, знала, куда иду работать. Если я буду бояться, то это будет мешать моей работе. Поэтому не боюсь. К тому же каждый из них человек со своими трудностями, проблемами, ценностями.

- Если не брать в счет рядовые случаи общения с ними, то, что сильно "врезалось" в вашу память? Возможно, что-то за период Вашей практики не получается забыть до сих пор.

- Неординарный момент у меня произошел недавно. Если можно использовать сленг, то мне осужденный сказал: "Я отношусь к вам, кто живет на воле, как к "терпилам", потому что вы работаете, ходите на работу, платите налоги, а на эти деньги мы питаемся и получаем медицинскую помощь. Поэтому вы "терпилы". Так и сказал… Я уточню, что "терпилы" - это человек "пострадавший". Они это осознают и не хотят меняться, потому что приходят уже сформировавшиеся личности.

- Как много осужденных в этом учреждении отбывают срок за изнасилование женщин и детей?

- На данный момент отбывают наказание 60 осужденных за насильственные преступления в отношении женщин и несовершеннолетних. 41 осужденных отбывают наказание за преступления сексуального характера, направленные против несовершеннолетних. Из них 12 человек совершили свои преступления с детьми в возрасте до 13 лет. Большая часть из них воспитывались в полной семье. Только двое из 41 росли в детском доме. Состояли в браке и имеют собственных детей 18 осужденных. Возрастной диапазон у них от 30 до 64 лет.

- Как часто они обращаются к вам за помощью. И обращаются ли они чаще, чем осужденные по другим статьям?

- Такая категория осужденных крайне редко обращаются за помощью. Очень редко из них сознаются в совершенном преступлении, потому что в большинстве случаев не видят связи между своими действиями и событиями. В основном свои противоправные действия они совершали в состоянии алкогольного опьянения. Они полагают, что большинство событий является результатом случая или действия других людей. То есть они считают, что не они сами это сделали, а их подтолкнули к этому.

Развитие самого осужденного за такие преступления, осталось где-то там, на детском уровне. И он ищет себе подобных. Конечно, они могут испытывать чувство стыда и понимают, что такое поведение порицаемо обществом, но в основном не признают педофилию, как психическое расстройство, считая свои деяния нормой.

Даже когда вновь прибывших привозят, мы беседуем с каждым. Тогда человек, который совершил насильственные действия, и не важно против мужчин, женщин или детей, он это говорит и не стесняется. Для них в этом ничего сверхъестественного нет. Он рассказывает это просто.

- С какими вопросами они к вам обращаются?



- Сейчас нет принятия криминальной субкультурой здесь в учреждении. Осужденные общаются одинаково все. В основном это: семейные проблемы, межличностные отношения с другими осужденными, переживания по поводу длительного срока, жалобы на здоровье, поиск родственников.

- Можно ли, на ваш профессиональный взгляд, определить человека, что у него есть наклонности к таким преступлениям?

- Это люди, так называемого "темного поля". Они не попадают в поле зрения полиции, бывает даже и собственной семьи. Это может быть человек абсолютно любой внешности, уровня интеллекта, профессии, статуса. Мы не сможем его определить.

В основном выделяются биологические и психологические предпосылки, оказывающие влияние на формирование расстройств сексуального предпочтения. Биологическими предпосылками могут стать наследственность, отягощенная алкоголизмом или наркоманией, неблагоприятное протекание беременности, родовые травмы, внутриутробные инфекции. Психосоциальные предпосылки: психотравмы сексуального характера из детства, негативный сексуальный опыт, нарушения в фазах психосоциального развития.

- Могут ли они измениться и больше не совершать такое?

- Лечение педофилии представляет значительные трудности. Может быть эффективным только при наличии осознанного согласия, только человек, понимающий свою проблему, осознающий ее и отдающий себе отчет, что влечение к детям стало патологическим.

Но очень редко им удается осознать и сделать выводы. Большая часть таких вновь совершают аналогичные преступления и возвращаются в колонии. Когда они выходят, то говорят, что больше сюда никогда не вернуться, но некоторые сутки на свободе, некоторые три месяца, кто-то четыре года. Но все равно сюда приходят.

- Не так давно в Казахстане начали практиковать химическую кастрацию педофилов. Скажите, как это в будущем может повлиять на их деяния? Поможет ли это?

- На мой взгляд, медикаментозное лечение не меняет сексуальный интерес педофилов, а лишь на определенный период снижает половое влечение. Тем более эффект химической кастрации полностью обратим. После прекращения регулярного приема соответствующих препаратов уровень тестостерона в организме возвращается к норме, а вместе с этим и восстанавливается половое влечение с эрекцией.

Например, в этом учреждении есть один, кому была применена химическая кастрация. Ситуация там произошла, когда мужчина распивал спиртные напитки с мальчиком, не достигшим 13 лет. Потом он начал трогать его за гениталии, целовать, но мальчик смог вырваться и убежать.

- Имея такой опыт работы с такими людьми и вашу квалификацию, какие на ваш взгляд нужны изменения на законодательном уровне по отношению к лицам, которые были осуждены за такие преступления?

- Сейчас осужденные после 2015 года за такие статьи не имеют право на замену наказания и не смогут выходить по УДО. А те, кто совершил до 2015 года, могут подать. В том году с этой колонии освободилось 9 педофилов. Один почти через год вернулся по той же статье. Я считаю, что на особом режиме или режиме чрезвычайной безопасности лучше не применять УДО ко всем статьям. Они рецидивисты.

- У многих здесь большие сроки. Казалось бы, большая часть жизни за решеткой. Если такие приходят к вам перед освобождением, что им говорите?

- Даже когда здесь они находятся, бывают, что возникают конфликтные ситуации между ними. Они ведь отрядами содержаться. Я им всегда советую контролировать свои эмоции. Прежде всего нужно думать, а потом делать. За каждое действие человек будет отвечать. Поэтому контролировать себя им всегда советую.

- Помогает?

- Некоторые говорят, что помогает. Но это 3-4 %.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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