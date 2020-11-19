В Алматы ликвидировали нарколабораторию

Согласно заключению судебно-химической экспертизы, изъятые вещества являются психотропным веществом Меткатинон (мефедрон). Общий вес изъятого сырья и готового продукта составил – 10 килограммов.

Спецоперацию по ликвидации нарколаборатории провели полицейские в Алматы, сообщает zakon.kz.

В поле зрения полицейских попали трое молодых мужчин в возрасте 26, 24 и 23 лет. Как отметили в полиции, их преступная деятельность засвидетельствована сотрудниками ДПН МВД РК и УПН ДП города Алматы несколькими специальными мероприятиями.

В начале седьмого вечера на проспекте Абая была задержана автомашина Hyundai, в салоне которой находились двое. При санкционированом обыске одного из фигурантов – гражданина А. были обнаружены свертки с синтетическим наркотиком “мефедрон”. Установлено, что подозреваемые изготавливали зелье в стенах обычной квартиры в микрорайоне Жетысу. Химические компоненты – вещества, используемые для изготовления наркотических веществ, они хранили в холодильнике. В зальной комнате изъяты порошкообразное вещество белого цвета, полиэтиленовые пакеты (для расфасовки), порошкообразное вещество зеленого цвета растительного происхождения, стеклянные колбы с наслоениями, порошкообразное вещество белого цвета и другой инвентарь, -рассказал начальник Управления по противодействию наркопреступности ДП города Алматы Ерлан Алмагамбетов.

По его словам, в спальне “производственники” хранили химические реактивы, различные компоненты для изготовления синтетических наркотических веществ, две магнитные мешалки, различные колбы, вентилятор, а также два масленых радиатора.

Третьего подозреваемого задержали на съемной квартире.

Задержанные взяты под стражу. Уголовное дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного ст. 297 УК РК. Вместе с тем, следует отметить, что наряду с общими оперативными мероприятиями, на постоянной основе проводится работа по профилактике и формированию антинаркотического иммунитета у населения, посредствам агитационных материалов социальной направленности по линии противодействия наркопреступности. На территории города сегодня установлено 56 наружных рекламных таблоидов – билбордов. Кроме того, на 79 LED-экранах транслируется информация, направленная на профилактику наркомании, – резюмировал Алмагамбетов.

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