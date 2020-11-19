Ждет ли казахстанцев рост цен на авиабилеты из-за аэропортов?

Решение по инвестиционной программе должны принять 30 ноября.

18 ноября прошло заседание совета Совета по тарифной политике по обсуждению проекта инвестиционной программы АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев", передает zakon.kz.

Инвестиционная программа рассчитана на пять лет с 2021 по 2025 годы. Программа подразумевает увеличение тарифа на услугу взлета-посадки самолетов, а также закуп новой техники для уборки взлетно-посадочной полосы.

Обсуждение программы началось в августе, проект внесен в Комитет гражданской авиации на рассмотрение и утверждение. В первую очередь, заявка обеспечит целевое использование средств амортизационных отчислений. Будут приобретена спецтехника на содержание взлетно-посадочной полосы. В данный момент аэропорт нанимает стороннюю организацию. В случае приобретения собственной техники, аэропорт будет проводить работы самостоятельно, - рассказала директор по экономике и финансам аэропорта Нур-Султан Бисембиева Гульмира.

Сумма программы составит 3 млрд 917 млн тенге с разбивкой по годам. К слову, увеличение амортизационных расходов призвано, в числе прочего, погасить долг перед заемщиками после реконструкции аэропорта в 2017 году.

Решение по инвестиционной программе должны принять 30 ноября.

В ходе заседания совета корреспондент zakon.kz поинтересовался, на чьи плечи ляжет финансирование этой программы и не ждать ли казахстанцам роста цен на авиабилеты.

Как выяснилось, расходы понесут авиакомпании.

По словам вице-президента по юридическим вопросам АО "Эйр Астана" Айдара Кашкарбаева, принятие программы отразится на бюджетах авиакомпаний, которая принесет дополнительный расход.

По нашим предварительным расчетам, "Эйр Астана" получит дополнительные расходы в размере 1 млрд 164 млн тенге, Fly Arystan – приблизительно 540 млн тенге. Кроме нас есть еще другие авиакомпании. Очевидно, что эти расходы могут отразиться на стоимости тарифов для авиапассажиров, - сказал он.

В авиакомпании также отметили, что подобные инвестиционные программы необходимы тогда, когда наблюдается увеличение спроса на предоставляемые услуги. Однако из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса, роста в отрасли авиа по очевидным причинам не наблюдается.

Это было нормально в докризисных условиях при отсутствии коронавируса. Это соответствовало бы логике. Однако мы считаем, что инвестиционная программа не учитывает текущей ситуации. Сейчас идет не увеличение, а падение. Несмотря на это, вы закладываете в программу увеличенные тарифы. Их можно вкладывать когда есть обратная отдача. Здесь какая отдача предусматривается, когда идет понижение объемов? В этой части мы считаем что инвестпрограмма составлена без учета реальной картины, - подчеркнул Кашкарбаев.

К слову, вопросы со стороны авиакомпании вызвали и средства на приобретение техники.

В смете заложена покупка снегоуборочной машины за 231 млн тенге, столичный аэропорт включил необходимость приобретения двух единиц.

Наши технические специалисты провели сравнительный анализ. Снегоуборочная машина на рынке стоит гораздо дешевле – 72 млн тенге. Та же плужно-щеточная машина в программе стоит 231 млн тенге, российский аналог стоит 40 млн тенге. Почему аэропорт закладывает колоссальные средства на приобретение техники, когда можно взять по выгодной цене? На сумму одной желаемой спецмашины можно купить пять, - подчеркнул Кашкарбаев.

К слову, это не первая заявка инвестиционной программы. По словам представителей "Эйр Астана", с подобными заявками уже обращалась "Казаэронавигация", аэропорты Алматы и других городов Казахстана.

За последние два месяца это третьи по счету открытые слушания. Ряд других аэропортов готовят заявки, несмотря на то, что мы наблюдаем общий спад объема авиаперевозок, - пояснил Кашкарбаев.

По его словам, идет общее повышение тарифов, что отразится на стоимости услуг пассажирских перевозок.

В авиакомпании предложили ввести мораторий или заморозку повышения тарифов со стороны аэропортов на период кризиса и продолжить обсуждения после выхода из него.

В свою очередь в Комитете гражданской авиации заявили, что заявка столичного аэропорта находится на рассмотрении, а все высказанные замечания и предложения со стороны авиакомпании "Эйр Астана" будут учтены.

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