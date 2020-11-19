Абылкаир Скаков: Беда многих строек – сырая проектно-сметная документация

Глава региона регулярно лично объезжает ремонтируемые и возводимые объекты.

О некоторых проблемах в сфере строительства в интервью газете "Звезда Прииртышья" рассказал аким Павлодарской области Абылкаир Скаков, сообщает zakon.kz.

По его словам, помимо недобросовестности отдельных подрядчиков, существует серьезная проблема с качеством проектно-сметной документации.

Беда многих проектов – это сырая проектно-сметная документация. Какая изначальная документация – такой и результат. Я сейчас всерьез занимаюсь этим вопросом. Налицо отсутствие компетенций, непрофессионально выполняются технические задания, а проектно-сметную документацию делают либо формально, либо вообще не выезжая на место. Подрядчик же выполняет работу по документации, так появляются некачественные объекты, - рассказал Абылкаир Скаков.

Аким Павлодарской области, впрочем, отметил, что несовершенство ПСД не снимает ответственности со строителей. Контроль качества строительно-монтажных работ всегда остается в числе приоритетов работы акимата.

Мы вовлекли в эту работу самих жителей, общественников, независимых экспертов. Если говорить, в частности, о жителях, то они, например, могут полностью контролировать, как устанавливают детскую площадку в их дворе или как ремонтируют дорогу. Не только контролировать, но и высказывать пожелания, которые учитываются при реализации проекта. Успешных примеров много. С другой стороны, посредством эскроу-счетов уполномоченные органы усилили контроль над расходованием бюджетных денег стройкомпаниями. Это дисциплинирует подрядчиков, - сказал глава региона в интервью.

Абылкаир Скаков отметил, что Павлодарская область всегда славилась сильными профессионалами и крепкими традициями в сфере строительства.

Мы должны значительно повысить качество и культуру строительно-монтажных работ в нашей области, - сказал аким. - Уверен, что эта задача нам по плечу.

Напомним, Абылкаир Скаков объявил 2020-й годом повышения качества строительства в Павлодарской области. Глава региона регулярно лично объезжает ремонтируемые и возводимые объекты. В минувшие выходные, например, Абылкаир Скаков посетил ряд зданий, которые реставрируют по "Дорожной карте занятости", и пообщался с подрядчиками.

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