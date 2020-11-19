Названа дата заседания Политического совета "Nur Otan"
Оно состоится 23 ноября.
Фото : Nur Otan19 ноября 2020, 11:19
23 ноября состоится заседание Политического совета "Nur Otan". Об этом сообщил первый заместитель председателя партии "Nur Otan" Бауыржан Байбек, сообщает zakon.kz.
Согласно принятому решению Бюро партии 23 ноября 2020 года состоится заседание Политического совета "Nur Otan"-а, - написал он на своей странице в twitter.
Ранее сообщалось, что Елбасы, Лидер партии Нурсултан Назарбаев подписал постановление о созыве 24 ноября 2020 года Бюро Политического совета партии "Nur Otan".
Согласно принятому решению Бюро партии 23 ноября 2020 года состоится заседание Политического совета «Nur Otan»-а.— Бауыржан Байбек (@BauyrzhanBaibek) November 19, 2020
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