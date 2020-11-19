В общедомовые чаты астанчан добавили участковых 

Они являются связующим звеном с населением в сфере профилактики правонарушений.

По словам руководителя столичного Департамента полиции генерал-майора Ержана Саденова, в столице внедряется новый механизм взаимодействия участковых с населением, сообщает zakon.kz.

Совместные чаты участковых инспекторов полиции и председателей КСК успешно зарекомендовали себя, создавая дополнительные ресурсы для обеспечения общественной безопасности и правопорядка в городе, а также соблюдения правил благоустройства.

Сейчас на каждого участкового приходится порядка 4 тысяч горожан. Справляться с таким объемом работы полицейским помогают чаты в мессенджере WhatsApp.

Взаимодействие участковых инспекторов полиции организовано на всех уровнях. Столичные участковые добавляются в общедомовые чаты в мессенджере WhatsApp, что сейчас очень актуально и действенно. Однако, без общедомовых обходов и общения с жильцами с глазу на глаз, в их службе не обойтись, - сказал Ержан Саденов.

За короткий срок такой способ взаимодействия между жильцами уже показал свои результаты.

Из этих чатов, участковый получает информацию о проблемах граждан и оперативно решает их, принимая эффективные меры в случаях распития гражданами спиртных напитков в общественных местах, курения в неустановленных местах, нарушения тишины, мелкого хулиганства, нарушения правил благоустройства города.

В настоящее время в столице проходит оперативно-профилактическое мероприятие "Участок", основной целью которого является предупреждение и профилактика правонарушений на обслуживаемых участках. Все адреса расположения участков полиции, данные и контактные телефоны участковых инспекторов размещены на официальном сайте Департамента полиции г. Нур-Султана, в социальных сетях, подъездах домов и организаций города.

Жители столицы положительно оценивают эту инициативу и активно содействуют работе участковых инспекторов.

Так, жители дома 10/1 по улице Бараева выражают благодарность участковому инспектору лейтенанту полиции Батыру Жолтаеву. В общедомовой чат к нему обратились жители о том, что сосед в алкогольном опьянении дебоширит.

Весь дом был свидетелем неадекватного поведения алкоголезависимого жильца из первого подъезда. Благодаря сообщению в чате и работе, проведенной участковым инспектором полиции, наступила долгожданная тишина, - пишут жильцы в чате.

Участковым инспектором на ежедневной основе проводился обход административного участка в целях профилактики. За неделю с данного адреса было выявлено 12 правонарушителей. Все нарушители привлечены к административной ответственности по ст. 440 КРКобАП.

Благодаря нашему участковому Серикқали Куанышеву старшему лейтенанту полиции в нашем одноподъездном доме с 140 квартирами царит чистота и порядок. Он своевременно реагирует на все проблемы, обходит квартиры, интересуется жалобами и замечаниями жильцов. Присутствие участкового в чате и его быстрое реагирование на нарушения дисциплинирует жильцов. В нашем подъезде больше не мусорят, не курят, - отзывается жительница ЖК "Сырдарья".

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