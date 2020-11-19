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Один из победителей праймериз Nur Otan взял ситуацию в Косшы на личный контроль

Сельчане жаловались на постоянные перебои подачи света, а также на высокие тарифы за потребление электроэнергии.

Фото : facebook.com19 ноября 2020, 11:52

Участник праймериз партии Nur Otan совместно с Комиссией партийного контроля правящей партии провел заседание по ситуации в селе Косшы, сообщает zakon.kz.

За ненадлежащий контроль было принято решение привлечь к партийной ответственности в виде "выговора" заместителя акима Целиноградского района Акмолинской области Каната Агзамулы.

На днях жители многоквартирных домов села Косшы Целиноградского района перекрыли движение на автомобильной дороге из-за отключения электроэнергии в квартирах.

Сельчане жаловались на постоянные перебои подачи света, а также на высокие тарифы за потребление электроэнергии, в связи с тем, что дома, в которых они проживают, находятся на балансе у застройщика, поэтому тарифы начисляются, как для юридических лиц.

Для разрешения этой ситуации кандидатом в партийный список "Nur Otan" в Мажилис от Акмолинской области и одним из победителей региональных праймериз Павлом Безвербным совместно с Комиссией партийного контроля Целиноградского районного филиала было инициировано заседание. По итогам которого было принято решение за ненадлежащий контроль привлечь к партийной ответственности в виде "выговора" заместителя акима Целиноградского района Каната Агзамулы.

Наряду с этим, районному акимату рекомендовано наладить работу по заключению индивидуальных договоров ТОО "АРЭК" с каждым собственником квартир в срок до 25 ноября текущего года. Данный вопрос находится на контроле у областного филиала партии.


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